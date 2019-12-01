Шаховий бліц: чемпіонка проти чемпіона і чорна мітка

Сегодня, 16:09 Просмотров: 257

17 кременчуцьких шахістів зібралися в шахово-шашковому клубі "Каїсса", щоб визначити кращого бліцера міста. Як повідомив "Телеграфу" директор шахово-шашкового клубу "Каїсса" Володимир Груздєв, до змагань приєднався чемпіон Полтавської області, кандидат в майстри спорту із Горішніх Плавнів Микита Широбоков.





- Поки йшла реєстрація учасників, Микита розім'явся, зігравши внічию партію з найтитулованішим кременчуцьким чемпіоном минулого століття Юрієм Ямпольським, якому пішов вже 88 рік. За підсумками першого туру слід відзначити перемогу нинішнього чемпіона міста в класиці Олександра Петрова-Хоменка над одним з найсильніших бліцерів міста, неодноразовим призером міської першості, кандидатом у майстри спорту Тарасом Дацюком, а також оспарювання поразки в грі між Максимом Васильченком та Олександром Кармазіним, останнім, в партії, в якій важко було визначити переможця, оскільки їх одночасно грали 9 з регламентом 5 хвилин учаснику. Невдоволений результатом шахіст залишив турнір і йому відповідно зарахували поразки в останніх партіях, бо комп'ютерне жеребкування не дозволяє виключити вибулого учасника з таблиці, як того вирішила суддівська колегія. - розповів Володимир Груздєв.









Вже в другому турі жереб зводить одну з чемпіонок міста Тетяну Хоменко з чемпіоном міста Олександром Петровим-Хоменком. Протистояння закінчується на користь чемпіона, оскільки як два інших лідери Віктор Аміров і Микита Широбоков грають внічию між собою. До 5 туру, в якому він поступається кандидату в майстри спорту Віктору Амірову, Олександр має стовідсотковий результат. У цій партії Віктор бере реванш за поразку в чемпіонаті міста, хоча вже в наступній грі в рівній боротьбі поступається Тарасу Дацюку. Перемігши в 7 турі Микиту Широбокова, Тарас перед восьмим туром, граючи з незручним для себе суперником Леонідом Трояном, стає одноосібним лідером.І в цій партії Леонід, в пішаковому ендшпілі має перевагу дві тури проти тури з слона суперника.





- Тарас кинджальними ударами білопольного слона розтинає позицію короля суперника і здобуває перемогу, в той час як двоє його переслідувачів Петров- Хоменко та Широбоков грають між собою внічию. В останньому турі Дацюк перегравши відмінно грав в турнірі юного Мирослава Сердюка, якого він тренував в "Каїссі", стає переможцем. - додав Володимир Груздєв.





Як зазначив директор "Каїсси" останній тур можна назвати "новою хвилею" проти кандидатів, хоча і Михайло Швачич з клубу "Лідер" програв Віктору Амірову, який став другим і Володимир Кибкало теж з "Лідера", який поступився третьому призеру Широбокову продемонстрували змістовну гру.



