Шаховий бліц: чемпіонка проти чемпіона і чорна мітка

17 кременчуцьких шахістів зібралися в шахово-шашковому клубі "Каїсса", щоб визначити кращого бліцера міста. Як повідомив "Телеграфу" директор шахово-шашкового клубу "Каїсса" Володимир Груздєв, до змагань приєднався чемпіон Полтавської області, кандидат в майстри спорту із Горішніх Плавнів Микита Широбоков.
Вже в другому турі жереб зводить одну з чемпіонок міста Тетяну Хоменко з чемпіоном міста Олександром Петровим-Хоменком. Протистояння закінчується на користь чемпіона, оскільки як два інших лідери Віктор Аміров і Микита Широбоков грають внічию між собою. До 5 туру, в якому він поступається кандидату в майстри спорту Віктору Амірову, Олександр має стовідсотковий результат. У цій партії Віктор бере реванш за поразку в чемпіонаті міста, хоча вже в наступній грі в рівній боротьбі поступається Тарасу Дацюку. Перемігши в 7 турі Микиту Широбокова, Тарас перед восьмим туром, граючи з незручним для себе суперником Леонідом Трояном, стає одноосібним лідером.І в цій партії Леонід, в пішаковому ендшпілі має перевагу дві тури проти тури з слона суперника.
Як зазначив директор "Каїсси" останній тур можна назвати "новою хвилею" проти кандидатів, хоча і Михайло Швачич з клубу "Лідер" програв Віктору Амірову, який став другим і Володимир Кибкало теж з "Лідера", який поступився третьому призеру Широбокову продемонстрували змістовну гру.