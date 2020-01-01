Кременчуг

Привітання з «нуля» та військових з Нови роком

Сегодня, 16:25 Просмотров: 345 Комментариев: 1

 

Ми бажаємо всім щастя, радості, успіхів, добробуту, кохання і процвітання! А світ і перемогу ми добудемо разом! Живи щасливо - найкраща країна на землі!

У новорічні ніч на передові було гаряче. За інформаією пресцентру Операції обєднаних сил, 31 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.


Один обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД". 4 обстріли позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:

  • двічі поруч з населеним пунктом Зайцеве – з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів;
  • біля Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.


На щастя ніхто не постраждав. 


Військові вітають усіх українців з Новим роком



До бійців в окопах вирушили високомобільні вітальні групи з подарунками



Сповнені тепла й любові дитячі малюнки не тільки зігрівають серця й душі захисників України, а й є для них надійними оберегами, що захищають не гірше, ніж броня.



Привітання від Наіональної гвардії України



Прикордонники вітають з Новим роком


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Автор: Альона Душенко
Теги: Новий рік Новый год ООС АТО війна

Комментарии: 1

1 665
DNIWE:
Сегодня, 16:34

Дякую! 

З новим Роком!


+3
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