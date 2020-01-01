Привітання з «нуля» та військових з Нови роком

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У новорічні ніч на передові було гаряче. За інформаією пресцентру Операції обєднаних сил, 31 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Один обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД". 4 обстріли позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:
На щастя ніхто не постраждав.
Військові вітають усіх українців з Новим роком
До бійців в окопах вирушили високомобільні вітальні групи з подарунками
Сповнені тепла й любові дитячі малюнки не тільки зігрівають серця й душі захисників України, а й є для них надійними оберегами, що захищають не гірше, ніж броня.
Привітання від Наіональної гвардії України
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