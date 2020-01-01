Привітання з «нуля» та військових з Нови роком

Сегодня, 16:25 Просмотров: 345 Комментариев: 1

Ми бажаємо всім щастя, радості, успіхів, добробуту, кохання і процвітання! А світ і перемогу ми добудемо разом! Живи щасливо - найкраща країна на землі!

У новорічні ніч на передові було гаряче. За інформаією пресцентру Операції обєднаних сил, 31 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Один обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД". 4 обстріли позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:

двічі поруч з населеним пунктом Зайцеве – з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.







На щастя ніхто не постраждав.





Військові вітають усіх українців з Новим роком









До бійців в окопах вирушили високомобільні вітальні групи з подарунками









Сповнені тепла й любові дитячі малюнки не тільки зігрівають серця й душі захисників України, а й є для них надійними оберегами, що захищають не гірше, ніж броня.









Привітання від Наіональної гвардії України









Прикордонники вітають з Новим роком



