Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 21 листопада енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 21 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. В. Івасюка, 31-86/46;
- вул. Ф. Єгорова, 2;
- пров. І. Приходька, 3-24;
- вул. І. Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М. Березовського, 7-45;
- пров. М. Савченка, 3-8;
- вул. Республіканська, 1-74, 107;
- вул. Тупикова, 3-10;
- пров. К. Ушинського, 1-14;
- пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2;
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. В. Івасюка, 1-56;
- пров. Докучаєва, 1А-27;
- пров. І. Кожедуба, 13-32;
- вул. Ковальська, 30/24-37;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-43;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- вул. Лінійна, 1-4;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 1-103;
- пров. Мирний, 3-28;
- пр. М. Старицького, 3-15;
- вул. П. Чубинського, 21-33;
- пров. П. Ракітіна, 2-24;
- вул. І. Приходька, 30-34/5;
- пров. Тополевий, 3-20;
- про. Художній, 14-29А;
- вул. Художня, 1/8-57;
- вул. Чумацький Шлях, 1-11;
- пров. Яблуневий, 2-14;
- пров. І. Приходька, 36;
- вул. Олександрійська;
- вул. Ярмаркова, 1;
- вул. Салганна, 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова, 3В, 5А, 7К, 9А, 11.
З 8.00 до 17.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- пров. Веселий, 23-36;
- вул. Героїв Маріуполя, 4;
- вул. Заміська, 3-21;
- пр. Заміський, 1/5-7;
- пров. Трудовий, 3-12;
- вул. Сержанта Мельничука, 52-93.
У зв’язку з обмеженням, припиненням розподілу електричної енергії за ініціативою ОСР:
- туп. 7-й Хорольський, 1;
- пров. 7-й Хорольський.
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Героїв УПА, 18, 20, 22;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 2А, 9А-36, 12, 18;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 98/4-209/6;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- вул. Івана Мазепи, 39-51;
- вул. Шевченка, 54/43.
У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. І. Миколайчука, 3, 5, 10;
- вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- пров. І. Паторжинського, 1-12;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Озерна.
З 8.00 до 19.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- с. Потоки — вул. Центральна, 9, 11, 13.
З 8.00 до 20.00
У зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):
- с. Потоки — вул. Космонавтів, 2Є.