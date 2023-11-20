Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У вівторок, 21 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Виноградна, 15-56;

вул. В. Івасюка, 31-86/46;

вул. Ф. Єгорова, 2;

пров. І. Приходька, 3-24;

вул. І. Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М. Березовського, 7-45;

пров. М. Савченка, 3-8;

вул. Республіканська, 1-74, 107;

вул. Тупикова, 3-10;

пров. К. Ушинського, 1-14;

пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2;

пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. В. Івасюка, 1-56;

пров. Докучаєва, 1А-27;

пров. І. Кожедуба, 13-32;

вул. Ковальська, 30/24-37;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-43;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

вул. Лінійна, 1-4;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 1-103;

пров. Мирний, 3-28;

пр. М. Старицького, 3-15;

вул. П. Чубинського, 21-33;

пров. П. Ракітіна, 2-24;

вул. І. Приходька, 30-34/5;

пров. Тополевий, 3-20;

про. Художній, 14-29А;

вул. Художня, 1/8-57;

вул. Чумацький Шлях, 1-11;

пров. Яблуневий, 2-14;

пров. І. Приходька, 36;

вул. Олександрійська;

вул. Ярмаркова, 1;

вул. Салганна, 14Б, 14В;

вул. Ярмаркова, 3В, 5А, 7К, 9А, 11.

З 8.00 до 17.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

пров. Веселий, 23-36;

вул. Героїв Маріуполя, 4;

вул. Заміська, 3-21;

пр. Заміський, 1/5-7;

пров. Трудовий, 3-12;

вул. Сержанта Мельничука, 52-93.

У зв’язку з обмеженням, припиненням розподілу електричної енергії за ініціативою ОСР:

туп. 7-й Хорольський, 1;

пров. 7-й Хорольський.

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Героїв УПА, 18, 20, 22;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 2А, 9А-36, 12, 18;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 98/4-209/6;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

вул. Івана Мазепи, 39-51;

вул. Шевченка, 54/43.

У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Вагонобудівний, 2/34-22;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. І. Миколайчука, 3, 5, 10;

вул. Космонавтів, 19/14-48/28;

вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;

пров. І. Паторжинського, 1-12;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. Чорноморська, 1/9-24/35;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Озерна.

З 8.00 до 19.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

с. Потоки — вул. Центральна, 9, 11, 13.

З 8.00 до 20.00

У зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):