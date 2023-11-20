Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Сьогодні, 18:32 Переглядів: 858

 

Адреси, за якими 21 листопада енергетики проводитимуть планові роботи

У вівторок, 21 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46;
  • вул. Ф. Єгорова, 2;
  • пров. І. Приходька, 3-24;
  • вул. І. Франка, 4-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. М. Березовського, 7-45;
  • пров. М. Савченка, 3-8;
  • вул. Республіканська, 1-74, 107;
  • вул. Тупикова, 3-10;
  • пров. К. Ушинського, 1-14;
  • пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;
  • пров. Художній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2;
  • пров. 1-й Ливарний, 3-9;
  • вул. В. Івасюка, 1-56;
  • пров. Докучаєва, 1А-27;
  • пров. І. Кожедуба, 13-32;
  • вул. Ковальська, 30/24-37;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-43;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров. Ливарний, 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • вул. Лінійна, 1-4;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Макаренка, 1-103;
  • пров. Мирний, 3-28;
  • пр. М. Старицького, 3-15;
  • вул. П. Чубинського, 21-33;
  • пров. П. Ракітіна, 2-24;
  • вул. І. Приходька, 30-34/5;
  • пров. Тополевий, 3-20;
  • про. Художній, 14-29А;
  • вул. Художня, 1/8-57;
  • вул. Чумацький Шлях, 1-11;
  • пров. Яблуневий, 2-14;
  • пров. І. Приходька, 36;
  • вул. Олександрійська;
  • вул. Ярмаркова, 1;
  • вул. Салганна, 14Б, 14В;
  • вул. Ярмаркова, 3В, 5А, 7К, 9А, 11.

З 8.00 до 17.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • пров. Веселий, 23-36;
  • вул. Героїв Маріуполя, 4;
  • вул. Заміська, 3-21;
  • пр. Заміський, 1/5-7;
  • пров. Трудовий, 3-12;
  • вул. Сержанта Мельничука, 52-93.

У зв’язку з обмеженням, припиненням розподілу електричної енергії за ініціативою ОСР:

  • туп. 7-й Хорольський, 1;
  • пров. 7-й Хорольський.

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Героїв УПА, 18, 20, 22;
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-6;
  • туп. 7-й Хорольський, 2А, 9А-36, 12, 18;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • вул. Хорольська, 98/4-209/6;
  • вул. Бетонна, 15А-114;
  • пров. Солдатський, 35-107/3;
  • вул. Івана Мазепи, 39-51;
  • вул. Шевченка, 54/43.

У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. І. Миколайчука, 3, 5, 10;
  • вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
  • пров. І. Паторжинського, 1-12;
  • вул. Софіївська, 39А-55/35;
  • вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Озерна.

З 8.00 до 19.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • с. Потоки — вул. Центральна, 9, 11, 13.

З 8.00 до 20.00

У зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):

  • с. Потоки — вул. Космонавтів, 2Є.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії планові відключення
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