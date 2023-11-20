Вусопад триває: як кременчуцьким чоловікам піклуватися про своє здоров'я

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 330

Уже двадцятий листопад поспіль чоловіки в усьому світі відрощують вуса, щоб привернути увагу до чоловічого здоров’я. Вусопад, або ж Movember — чудовий привід попіклуватися про себе

Тим чоловікам, які вирішили почати піклуватися про своє чоловіче здоров’я, перш за все потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Як повідомили у Національній службі здоров’я України, за Програмою медичних гарантій на первинці можна безоплатно зробити аналізи крові, зокрема, на простат-специфічний антиген (ПСА), виміряти рівень холестеролу, зробити тест на ВІЛ та вірусні гепатити, вакцинуватися від дифтерії, правця та COVID-19.

Крім того, Програма медгарантій включає шість пріоритетних досліджень для ранньої діагностики онкології, серед яких актуальними для чоловіків є:

колоноскопія — дослідження кишківника;

гастроскопія — дослідження шлунка;

бронхоскопія — дослідження бронхів;

цистоскопія — дослідження уретри та сечового міхура.

За потреби лікар також може призначити УЗД простати, ректальне цифрове дослідження тощо.

Варто зазначити, що консультація уролога за е-направленням безоплатна у медзакладах, які мають договір із НСЗУ. Дізнатися про них можна зателефонувавши за номером 16-77:

понеділок-четвер — 9.00-18.00

п’ятниця — 9.00-16.45 (у робочі дні)

субота-неділя — вихідні.

Вусопад

Вусопад або Movember — щорічна подія, яка триває увесь листопад, протягом якої чоловіки відрощують вуса з метою підвищення обізнаності людей щодо проблем зі здоров’ям у чоловіків, таких як рак простати й інших ракових хвороб та збирання відповідних пожертв.

Раніше ми писали, що після 60 років кожен другий хворіє на аденому простати.

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