После 60 лет каждый второй болеет аденомой простаты: в «Приднепровской» её удаляют без открытой операции

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Трансуретральная резекция – это более современный и щадящий метод лечения этой болезни, который уже 2,5 года практикуют в Кременчуге

После 60 лет практически каждый второй житель Украины мужского пола (примерно 50%) имеет проявления аденомы простаты. Частота заболевания увеличивается с возрастом: 80% имеют аденому в 70 лет, и достигает пика в 90 лет – 88%. Несмотря на значительный прогресс в медикаментозном лечении доброкачественной гиперплазии простаты, от 10 до 20% пациентов нуждаются в хирургическом лечении. В больнице «Приднепровская» её удаляют без открытой операции.

Трансуретральная резекция – более современный и щадящий метод, на сегодняшний день является «золотым стандартом» лечения аденомы простаты, который уже 2,5 года практикуют в Кременчуге. Это операция, при которой без больших травматических разрезов, с помощью прибора в виде эндоскопа через уретральный канал проводят удаление ткани опухоли.

Раньше, когда больные нашего города нуждались в трансуретральной резекции, их отправляли в Киев, Харьков, Днепр или Полтаву. Теперь есть возможность проводить такие операции в Кременчуге – в хирургическом отделении больницы «Приднепровская» развёрнуты урологические койки.

ТЪ поговорил с Александром Чайкой, хирургом-урологом этого медицинского заведения, который рассказал, чем опасна аденома простаты и как можно побороть эту проблему.

Аденома простаты: причины возникновения

- При каких симптомах мужчине нужно идти к урологу?

Если появляются такие симптомы: нарушение мочеиспускания (затруднение, учащение, недержание, рези и боли), в том числе с примесями в моче — кровь, слизь или гной. Также могут быть боли в пояснице, в паховой области и над лобком, сексуальные расстройства. И общие симптомы должны насторожить – если появляется жажда, отёки на ногах и лице, повышенное артериальное давление, это могут быть урологические проблемы. С этими жалобами затягивать нельзя, это уже тревожные сигналы о том, что надо идти к урологу.

Для начала нужно обратиться к семейному врачу, потом он даст направление к узкому специалисту, если это планово и состояние позволяет. Понятно, что острая задержка мочи или почечная колика – это то состояние, когда нужна неотложная помощь.

После 50 лет к урологу нужно ходить каждый год на профилактическое обследование.

- Если у человека развивается простатит, как часто он переходит в аденому, какая вероятность?

Это в общем мало связано. Считаются, конечно, причинами появления аденомы в старческом возрасте перенесенные воспаления, нарушение гигиены половой жизни – воздержание или какие-либо эксцессы. Но в целом это не доказано статистически, здесь в основном играет роль нарушение гормонального обмена — снижение уровня тестостерона.

С возрастом у мужчин нарушается гормональный баланс, уменьшается уровень тестостерона и относительно увеличивается уровень женских эстрогенов. И как компенсация тестостерон превращается под действием фермента 5-альфа-редуктазы в его более активную форму – дигидротестостерон. А он в свою очередь и ведёт к росту ткани предстательной железы.

- Если у мужчины простатит, то это не значит, что он перерастёт в аденому, но если у него нарушается гормональный баланс, то тогда больше вероятности?

Верно. И генетика, наследственность прослеживается в том числе. Простатит может в какой-то мере вести к механизмам возникновения аденомы. Но сказать, что это две взаимосвязанные вещи 100% нельзя.

- То есть генетика и снижение гормонального фона – это основные причины?

В основном так.

- Есть способы лечения аденомы, что предшествуют хирургическому вмешательству?

Естественно, не сразу оперируют. Если есть возможность попытаться консервативно излечить, существуют достаточно эффективные препараты. Первая группа улучшает именно мочеиспускание, а вторая воздействует на механизм роста аденомы, чтобы предотвратить разрастание аденоматозной ткани и заблокировать превращение тестостерона в его активную форму. Эти препараты применяются длительно, эффект может подтверждаться через 9-12 месяцев.

Блокаторы фермента 5-альфа-редуктазы очень эффективны, и с тех пор, как их стали применять, нуждаемость в операции значительно снизилась, раньше простату оперировали намного чаще. Сейчас консервативное лечение приносит хорошие результаты, но как минимум 10% всё равно нуждаются в оперативном вмешательстве.

- Правда ли, что аденома может перерасти в рак?

В последнее время с улучшением ранней диагностики, появлением методов мониторинга, скрининга и лабораторных методов диагностики рака предстательной железы участилось выявление этой болезни. Как правило, на начальных стадиях аденома мало отличается от рака, жалобы те же самые – увеличение, деформация, нарушение мочеиспускания. Более того, учитывая тот факт, что рак как правило возникает дальше от мочеиспускательного канала, субъективные симптомы могут возникнуть гораздо позже. Сказать, что аденома переходит в рак – это не совсем однозначное утверждение, потому что существует мнение, что рак растёт сам по себе. Но перерождение тоже возможно, это называется озлокачествление уже существующей опухоли. Например, появилась любая доброкачественная опухоль – родинка, липома – потом она вдруг стала злокачественной, но, возможно, ею была изначально. Хотя у нас недостаточно наблюдений, чтобы делать статистически значимые выводы.

Трансуретральная резекция предстательной железы: что это такое

- Какие должны быть симптомы, чтобы нужно было проводить операцию?

Если повторно возникает задержка мочи. Либо, не дожидаясь острой задержки мочи, по данным диагностики видим выраженную обструкцию – нарушение оттока мочи, который ведёт к нарушению мочевого пузыря, истончению стенок, вплоть до почечной недостаточности. Напоминаю, что при любом нарушении мочеиспускания нужно обращаться к урологу, а уже лечить оперативно или медикаментозно – этот вопрос решается индивидуально. Всё зависит от степени тяжести, от выраженности заболевания, а также от темперамента больного и хирурга в том числе.

- От темперамента больного? Что вы имеете в виду?

Есть люди, которые хотят излечиться радикально и сразу и не пробовать по чайной ложке месяцами пить лекарство. Но это реже. Люди сначала обычно пробуют лечиться препаратами, в 30% случаев удаётся избежать операции, но не больше. Как правило, медикаментозное лечение просто облегчает состояние, снижает скорость прогрессирования заболевания и даёт возможность определиться, когда оперироваться. Задача врача – дать пациенту всю необходимую информацию, чтобы тот принял правильное, взвешенное решение. Но очень важно не пропустить благоприятный момент для оперативного лечения. Не допустить развития серьезных осложнений.

- Какие есть противопоказания у трансуретральной резекции?

Это острая инфекция мочевыводящих путей, воспаление мочевого пузыря, уретры, почек или обострение этих хронических заболеваний. В таких случаях временно ставится катетер для мочи, проводится антибактериальная терапия, чтобы снять воспаление, и потом уже – отсроченная операция. Противопоказанием являются болезни крови, особенно связанные с нарушением свёртываемости (склонность к тромбозам, эмболии или кровотечениям), выраженная недостаточность жизненно важных органов (сердца, лёгких, почек, печени), а также активная общая инфекция, например, туберкулёз, пневмония. Также при очень больших размерах аденомы приходится выбирать открытый способ.

- Какая стоимость операции?

Обходится пациенту в 14-16 тысяч грн, сюда также входит расходное оборудование, послеоперационные медикаменты, уход. В Киеве, Днепре или Харькове значительно дороже.

- Используется местный или общий наркоз?

Чаще всего под спинальной анестезией, когда вводят препарат в поясницу, и нижняя часть тела на несколько часов становится нечувствительной. Человек остаётся в сознании. Но мы идём навстречу пациенту, его просьбам – некоторые хотят поспать, некоторые, наоборот, боятся спать. Это зависит от темперамента пациента. По необходимости можно включать дополнительные компоненты: давать успокоительное или делать поверхностный сон. Успокоительное снимает тревогу и дрожь, расслабляет мышцы.

- Но всё-таки лучше оперироваться под спинальной анестезией?

Конечно! Во-первых, меньше всего осложнений, достигается полное обезболивание в зоне операции, но в то же время жизненно важные функции не нарушаются, не приходится их переводить в ручное управление. Такое обезболивание считается вполне адекватным и в то же время безопасным. По решению врача-анестезиолога при необходимости могут применяться другие виды наркоза.

- Сколько длится операция?

До часа в среднем. Учитывая то, что мы работаем биполярным электродом и применяем физиологический раствор, то длительность операции при необходимости может быть и 2 часа. Раньше пределом считался час, потому что в мочевой пузырь вводили дистиллированную воду или раствор глюкозы, это приводило к так называемому ТУР-синдрому – водной интоксикации организма. Наличие биполярного резектоскопа предотвращает наступление ТУР-синдрома, потому что работаем в физрастворе. А он не вызывает таких нарушений водно-электролитного баланса в организме. Также преимущество биполярного резектоскопа - в использовании более низкого уровня энергии и отсутствии прохождения тока через организм пациента, что позволяет избежать ожогов и даже проблем с искусственным водителем сердечного ритма.

Простыми словами, резектоскоп – это трубочка, в ней находится тубус, в который вставляется рабочий элемент и головка видеокамеры (изображение выводится на экран с 20-кратным увеличением). Рабочий элемент – это петля с электродами, которая раскаляется под током. На петле создаётся сияющая плазменная корона, которая и состругивает лишнюю ткань – аденому. «Стружка» снимается изнутри, всё лишнее удаляется, она вымывается физраствором и выводится из организма. Плюс в том, что аппарат не только срезает, но одновременно прижигает мелкие сосуды.



То есть сейчас мы делает операцию до часа, но при необходимости, при больших опухолях, аппаратура позволяет продлить её время.

- Сколько длится восстановление после операции?

Пациент 3-4 дня находится под наблюдением в стационаре, потом удаляется уретральный катетер – и можно выписывать домой. Осложнений меньше, чем при открытой операции. Нарушение функций мочевого пузыря может наблюдаться ещё месяц-полтора, но они не выраженные и достаточно легко переносятся.

- Какая вероятность рецидива после такой операции?

Вероятность рецидивов бывает после любой операции. В среднем – рецидивы именно аденомы – 1-3,3%. Очень многое зависит от оператора, от техники хирурга. Если выполнить все этапы тщательно, рецидивы достаточно редки.

- А если случаются, через какое время?

Здесь необходимо уточнить, что иногда, особенно у тяжёлых пациентов, изначально не ставится задача выполнить тотальную резекцию простаты. Бывает достаточно выполнить щадящую – т.е. удаление тех тканей, которые препятствуют свободному оттоку мочи. Тогда, если возникают проблемы, речь идет не о рецидиве аденомы, а об отдаленных осложнениях, которые оцениваются примерно через 6 месяцев. Еще раз напомню, что после ТУР, особенно биполярной, они возникают намного реже, чем при остальных видах лечения.