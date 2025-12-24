Книги, творчість і підтримка: у Кременчуці відбулася благодійна програма для дітей
Цими днями ГО «Захист держави» спільно зі Спілкою літераторів «Славутич» провели у Кременчуці благодійну літературну програму для дітей.
Діти слухали літературні історії, співали, танцювали, відгадували загадки та виконували творчі завдання. За активність і кмітливість учасники отримали подарунки — книги, розмальовки, мотанки, закладки для підручників і солодкі набори.
Очільник Кременчуцького районного осередку ГО «Захист держави» Володимир Поляков подякував організаторам та учасникам програми, а також передав слова підтримки від військових, які нині перебувають на фронті.
Окрема подяка ініціаторкам заходу — Таїсії Цибульській та Ірині Залюбовській.