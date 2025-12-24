У галереї відкривається зимова колективна виставка «Zone de gel» («зона морозу / зона замерзання») та філателістична виставка із колекції Володимира Тягуна «Зимові свята» пропонує занурення в атмосферу зимових свят через призму поштової історії та романтики зимових подорожей залізницею. Марки й поштові матеріали розповідають про час, коли листи були носіями очікування, а подорож — частиною дива.
Експозиція викликає відчуття ностальгії, тепла й передчуття свята, поєднуючи тему зими з образом дороги, руху та зустрічей.
«Zone de gel» — це простір, де зима постає у візуальних образах: стриманих, прозорих, крихких та традиційно різдвяних.
Це зона паузи й зосередженого споглядання, де колір і форма передають відчуття холоду та внутрішнього спокою.
Якщо вам бракує снігу — шукайте його в галереї.
У тиші. У кольорі. У стані.
Відкриття 25 грудня о 14.00
Запрошуємо відвідувачів з середи по неділю
10.00–17.00 (зимовий період)
Кременчук, вул. Михайла Коцюбинського, 4
