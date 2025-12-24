ГО "Захист держави"
Кременчук, Допомога військовим

Ветеран війни Сергій Дем'янчук потребує реабілітації. Збір відкритий

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 126

 

Допомогти можна, переславши гроші на карту ветерана 4149 5010 1093 0999

Важко поранений ветеран війни Сергій Дем’янчук, про якого «Кременчуцький Телеграф» неодноразово розповідав, потребує нашої підтримки.

Через важкі навантаження, пов’язані із діяльністю Сергія, яка спрямована на допомогу ЗСУ, в нього виникли проблеми з травмованою ногою.

Як виявилося, проблеми настільки серйозні, що ногу будуть ампутувати.

Наразі Сергій перебуває в хірургічному відділенні однієї з лікарень міста Кременчук та готується до операції.

Його психологічний стан вкрай важкий, але він продовжує вірити в світле майбутнє.

Сьогодні Сергій Дем’янчук звертається до всіх небайдужих кременчужан по допомогу.

Після операції йому буде потрібна довга реабілітація.

Допомогти можна, переславши гроші на карту ветерана 4149 5010 1093 0999.


Автор: Мирослава Українська
Вверх