Важкопоранений військовий Сергій Дем’янчук продовжує донатити на ЗСУ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Сергій Дем’янчук, військовий із Кременчука, який проходить реабілітацію після важкого поранення, продовжує підтримувати Збройні сили України. Частину коштів, які зібрав на власні потреби, він передав на передову

Про ветерана війни Сергія Дем’янчука «Кременчуцький Телеграф» неодноразово розповідав на своїх сторінках. Військовий після серйозного поранення потребував підтримки й допомоги — й кременчужани відгукнулися. Сергій проходить курс реабілітації й продовжує збирати гроші. Тепер не для себе, а для ЗСУ. Він продовжує жити, діяти, допомагати побратимам, підтримувати фронт і Україну.

Днями ветеран відвідав військово-історичний музей ВПУ № 7, познайомився з експозицією й передав частину зібраних ним коштів на метал для скоб.

Ветеран війни, який просив допомоги під АТБ, частину зібраних грошей передав на ЗСУ

— Загалом його внесок складає 12 000 гривень. А це 1000 скоб для укріплення позицій наших захисників на передовій! — розповів Володимир Поляков, керівник музею.

Нагадаємо, Сергій ДЕМ’ЯНЧУК служив у 79 окремій десантно-штурмовій бригаді, був поранений. Наразі проходить реабілітацію та паралельно збирає гроші на ЗСУ. Побачити десантника можна поруч з великими супермаркетами, біля «Макдональдса» та в інших місцях, де багато людей.

— Ваша допомога буде неабияк потрібна. Долучайтеся!