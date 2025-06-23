Лід скрес: проблеми ветерана Сергія Дем’янчука, який просив допомоги під АТБ, почали рухатися

Після публікації «Кременчуцького Телеграфа» про важкопораненого ветерана війни Сергія Дем’янчука, який привертав до себе увагу, сидячи під АТБ та просячи допомоги, відгукнулось чимало людей
Небайдужі кременчужани, волонтери, керівники громадських організацій протягнули руку допомоги ветерану. Багато приїхали поспілкуватися особисто, щоб дізнатися, чим конкретно можуть бути корисні. Хтось привіз необхідні ліки та гуманітарні набори, хтось допоміг розібратися з юридичною складовою, хтось просто підтримав словами.
Вона розповіла, що у неділю біля Сергія були свої: ветерани з Кременчука, волонтери, побратими, небайдужі люди.
Волонтери теж приєдналися — поговорили, підтримали фінансово (бо попереду ще операція), ліками, одягом…
На сьогодні вже є реакція з частини, вже є люди, готові надати юридичну допомогу. Тож сподіваємось, проблеми Сергія будуть вирішені.
Шкода лише, що для цього знадобився розголос.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.