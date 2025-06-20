«Допоможіть вижити!» — у Кременчуці під АТБ важкопоранений військовий Сергій Дем'янчук просить гроші на лікування

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 963 Коментарів: 2

На війну Сергій Дем'янчук пішов добровольцем. Після навчального центру служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Виконував бойові завдання під Курахове в Костянтинівці

Неодноразово потрапляв під обстріли, отримував контузії та легкі поранення. У вересні 2024 року Сергія відправили на позиції, в бік яких активно рухався противник.

— Разом із побратимом ми фіксували все, що руські передавали по рації. Нарахували понад 25 ворожих позицій, передали цю інформацію своєму командуванню й отримали наказ забрати рацію. Наказ виконали, але виявили себе, через що п.дари закидали нас гранатами. Побратима затрьохсотили: в нього було наскрізне поранення живота, осколочні поранення ноги. Я надав допомогу й зміг передати командуванню про потрібність евакуації.

Але швидкої евакуації не відбулося. Противник продовжив вести вогонь й руйнувати укриття, в якому перебували наші бійці. Їх закидали КАБами, над головою кружляли дрони й весь час намагалися потрапити всередину будівлі.

— Я на двері набив стару сітку з ліжка, дрони билися об неї, падали і не залітали в хату. Коли загорівся дах, свого раненого побратима я перетягнув в сусідню кімнату, прикрив його бронежилетом, а сам продовжив відстрілюватися. Час від часу відчував, як тіло «жалять» осколки, але бій не припиняв.

Кілька годин Сергій тримав оборону, захищаючи себе й свого побратима. Каже, все було в диму, замість слини з рота текла смола. Щоб врятуватися, чоловік вибив маленьке віконце, витягнув через нього пораненого побратима й разом вони укрилися за стіною напівзруйнованого будинку.

Саме в той момент в будинок прилетів снаряд, яким важко поранило Сергія.

— Прилетіла 120-та, розірвала ногу. Кості назовні стирчали. Ліве око пошкодило дрібними осколками. Побратим нервував, а я його заспокоював: «Аріон, заспокойся, все буде добре. Ми виживемо». В той момент дрон ударив в стіну і нас обох привалило шлакоблоком.

Чоловік згадує, що хвилин на 15 виключився з реальності, а коли прийшов до тями й зрозумів, що вони обидва живі, почав вилазити з-під шматків шлакоблока.

Три дні без води, їжі та ліків

Щоб не видати себе, прийшлося вимкнути рацію — останню надію на швидку допомогу.

— Ми пролежали так три дні, без води, їжі, ліків. Коли увімкнули рацію, перше що попросив — знеболювальні й воду. До наших позицій було лише 300 метрів, але в нашому стані це була величезна відстань. На третій день я розпечатав свою ногу, побачив, що вона в дуже поганому стані, взяв ніж, сам відрізав дрібні кості. Було дуже боляче, сил встати не вистачало, але єдине спасіння — самостійно доповзти до позицій. Я це розумів.

Знеболювальні й воду на позицію перекинули дроном. Після маніпуляцій з травмованою ногою, Сергій перебинтував її ганчірками, які знайшов у будівлі, прив’язав дошку до ноги, й разом з пораненим побратимом почав рух.

За скільки часу подолали 300 метрів, не пам’ятає. Але на позиціях, до яких дісталися, поранені бійці провели ще три доби до повної евакуації у шпиталь.

Через кілька місяців лікування дізнався, що виведений поза штат

Лікування було тривалим. У Запорожжі зробили операцію на лівому оці, достали один осколок. Другий, що засів під самим яблуком, дістали у лікарні у Кропивницькийому.

У Вінниці у військовому госпіталі зробили ще одну операцію на очах. Ноги лікували у Німеччині.

— У вінницькому шпиталі хотіли ноги зшити хрест на хрест, бо на кістках не було ніякої тканини, просто дірка. Але лікар добився, що мене вивезли в Німеччину на лікування. Там зробили операцію: розрізали ліву ногу, дістали м’яз, тонку гомілкову кістку і переставили сюди, бо в мене від низу до коліна не було обох кісток. До березня я лікувався у Німеччині, а потім приїхав у Львів.

Саме там, під час проходження ВЛК, дізнався, що виведений поза штат ще в січні 2025 року. Тож тепер грошове забезпечення важко пораненого ветерана складає лише 512 грн на місяць.

Після повернення у Кременчук, чоловік звернувся на «гарячу лінію» Міністерства оборони. Каже, вже отримав фідбек: з ним зв’язалися й пообіцяли допомогу в розв'язанні проблеми. Але поки він вимушений просити гроші у небайдужих кременчужан.

— Фактично я жебракую, але не маю іншого виходу. На 520 грн не проживеш. Мені потрібна допомога, реабілітація, ще одна операція на оці. За кімнату також треба платити. Про комфорт мова не йде. Живу в маленькій комунальній кімнаті, по якій табунами ходять таргани, клопи, а серед сусідів — наркомани, алкані. Постійні крики, сварки, шум, гам…

Байдужість ображає й лякає

Сергій звертався по допомогу в мерію. Каже дізнався, що може отримати матеріальну підтримку. Сума невелика, але в його становищі кожна гривня важлива.

— На жаль, мені відмовили. Через те, що я маю прописку Чернігівської області, з якої приїхав жити у Кременчук кілька років тому. Жінка в виконкомі сказала: «Ми вам нічим допомогти не можемо. Їдьте у Чернігів й там оформляйте собі допомогу». Попросив увійти в моє становище й допомогти перенаправити допомогу сюди, адже око не бачить, з ногами сильні проблеми, але мені відмовили.

До мера на прийом також не потрапив. Жінка, яка його приймала, чітко дала зрозуміти, що всі звернення марні й допомоги він не отримає.

Ця байдужість й небажання допомогти ображають найбільше, каже Сергій.

Він також ображається на правоохоронців, яких викликав у травні, коли його збив таксист й поїхав з місця події.

— Я на милицях йшов біля паркінгу, що на АТБ. Таксист розвертався й зачепив мене. Але не зупинився й поїхав далі. Патрульні приїздили, проводили опитування, обіцяли по камерах відеоспостереження подивитися й знайти порушника. Але пройшов тиждень і ніяких дій. Тоді я звернувся у прокуратуру — обіцяли розібратися, але поки також не маю ніякої інформації.

Ми звернулися за коментарем до пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко. Вона підтвердила факт збиття, але зазначила, що у постраждалого не зафіксовано тілесних ушкоджень середньої тяжкості, тож справа не вносилася до ЄРДР. При цьому пані Анна порекомендувала запитати патрульну поліцію, яка виїжджала на місце події та яка повинна встановити водія автівки, що поїхав з місця ДТП.

Олена Власенко старший інспектор пресслужби патрульної поліції Кременчука розповіла, що цією справою продовжують займатися й наразі ведеться робота з встановлення всіх фактів події та особистості водія.

«Це знущання з ветеранів!»

Нині стан здоров’я Сергія важкий. Грошей на лікування немає. Пройти реабілітацію у кременчуцькому шпиталі не може через те, що потрібно взяти направлення з частини, відвезти його в полтавський військовий шпиталь, який може дати направлення на проходження лікування у Кременчуці.

Здавалося б, прості дії, але не для людини, яка пересувається кріслом колісним!

— Це справжнє знущання з ветеранів війни! І це стосується не лише мене! Як я поїду в Полтаву, якщо в мене коляска, я мало рухаюся, на ногах ходити не можу? Мені лікарі заборонили півтора року ставати на цю ногу, бо там тонка гомілкова кістка!Якщо вона лопне, піде загоєння й все попереднє лікування буде марним. А вони ганяють хлопців з папірцями по цих кабінетах! Люди без ніг вимушені миритися з цією дурнею…

Чоловік зізнається, що в нього сильні болі. Іноді до сліз.

Він постійно потребує знеболювальних, але грошей не має. Тому щоденно сидить під АТБ з простягнутою рукою й сподівається на небайдужість кременчужан, які не можуть пройти повз чоловіка в військовій формі…