У Кременчуці мерія придбала Nissan Navara за понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 422 Коментарів: 1

Закупівлю проводили без використання електронної системи та торгів з обґрунтуванням «Українська Визвольна Війна»

Виконавчий комітет у Кременчуці придбав Nissan Navara, що був у використанні. Вартість машини — 547 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю проводили без використання електронної системи та торгів з обґрунтуванням «Українська Визвольна Війна». Авто мають доставити до 23 червня. Машину придбали у фізичної особи Надії Кужим.

Додамо, що на початку червня виконком вже оголошував тендер на закупівлю Nissan Navara, але торги не відбулись через відсутність пропозицій.

Нагадаємо, у Кременчуці придбають 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них будуть на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. Попри заперечення з боку активістів і деяких депутатів та пропозиції спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт, депутати все ж підтримали придбання нового транспорту для чиновників.

У травні міськрада погодила виділити для виконкому майже 2 млн гривень на закупівлю мікроавтобуса Ciotrën SpaceTourer. Протягом першого півріччя комунальні підприємства оголосили тендери на закупку нових Toyota RAV4.