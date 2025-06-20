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У Кременчуці мерія придбала Nissan Navara за понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 422 Коментарів: 1

Закупівлю проводили без використання електронної системи та торгів з обґрунтуванням «Українська Визвольна Війна»

Виконавчий комітет у Кременчуці придбав Nissan Navara, що був у використанні. Вартість машини — 547 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Закупівлю проводили без використання електронної системи та торгів з обґрунтуванням «Українська Визвольна Війна». Авто мають доставити до 23 червня. Машину придбали у фізичної особи Надії Кужим.

Додамо, що на початку червня виконком вже оголошував тендер на закупівлю Nissan Navara, але торги не відбулись через відсутність пропозицій.

Нагадаємо, у Кременчуці придбають 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них будуть на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. Попри заперечення з боку активістів і деяких депутатів та пропозиції спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт, депутати все ж підтримали придбання нового транспорту для чиновників.

У травні міськрада погодила виділити для виконкому майже 2 млн гривень на закупівлю мікроавтобуса Ciotrën SpaceTourer. Протягом першого півріччя комунальні підприємства оголосили тендери на закупку нових Toyota RAV4.

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Автор: Телеграф Джерело фото: nissan-navara.infocar.ua
Теги: виконком машина
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 13:05

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