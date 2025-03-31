Комунальні підприємства Кременчука замовляють нові Toyota RAV4: у мерії пояснили навіщо

Комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовляють дві Toyota RAV4 з очікуваною вартістю у 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
У технічних характеристиках до предметів закупівель замовники вказали, що машини мають бути новими. Зокрема, у КТУ також зазначили, що авто має бути 2025 року випуску, а також:
Такі ж самі вимоги до предмета закупівлі вказали і в Міськоформленні, але з більшою деталізацією. Машини мають доставити до 1 вересня.
Під час засідання виконавчого комітету 27 березня міський голова Віталій Малецький зазначив, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність».
Нагадаємо, Кременчуцький виконавчий комітет замовляв Toyota Hilux, що був у використанні. Очікувана вартість — 950 тисяч гривень. Торги не відбулись через відсутність пропозицій.
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