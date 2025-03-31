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Комунальні підприємства Кременчука замовляють нові Toyota RAV4: у мерії пояснили навіщо

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 491 Коментарів: 2

Машини мають доставити до 1 вересня

Комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовляють дві Toyota RAV4 з очікуваною вартістю у 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

У технічних характеристиках до предметів закупівель замовники вказали, що машини мають бути новими. Зокрема, у КТУ також зазначили, що авто має бути 2025 року випуску, а також:

  • Комплектація: Active+
  • Робочий об’єм ДВЗ не менше: 2.5 Hybrid
  • Тип ДВЗ:  Гібридний
  • Тип приводу: 2WD
  • Тип КПП: е-CVT
  • Колір: Сірий металік (1G3)

Такі ж самі вимоги до предмета закупівлі вказали і в Міськоформленні, але з більшою деталізацією. Машини мають доставити до 1 вересня. 

Під час засідання виконавчого комітету 27 березня міський голова Віталій Малецький зазначив, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність». 

— КТУ має багато об’єктів на території Кременчука, багато підстанцій тощо. «Міськоформлення» моніторить всі борди, їх встановлення, наповнення, сплату регулярну за користування тимчасовим місцем розміщенням реклами у місцевий бюджет, — сказав Малецький. 

Нагадаємо, Кременчуцький виконавчий комітет замовляв Toyota Hilux, що був у використанні. Очікувана вартість — 950 тисяч гривень. Торги не відбулись через відсутність пропозицій.

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Автор: Телеграф
Теги: КТУ Міськоформлення
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Коментарі: 2

1 392
Andron777:
Сьогодні, 13:18

Так, а навіщо такі дорогі авто? Невже на Ланосах не можна їздити по місту? Для якої дупи повинні бути тільки повнопривідні авто та ще й Тойоти?


4 0
1 406
evil:
Сьогодні, 13:43

Просто деякі підараси вкрай ох#їли. Сидять бляді на нашій шиї ховаються за бронями и живують так наче війни для них немає. Там на дрони збирають, там на реби. А бляді своє очко по місту хочуть возити з надкомфортом! Шо не глянеш в декларації любої місцевої бляді, всі мільонери. При чому за три роки всі ці бляді суттєво розбагатіли. Покупляли собі Інвалідності та жирують. Так може ви бляді пездуйте до лав Збройних Сил, бо ви перед державою маєте в стократ більший борг ніж всі ми тут разом взяті!


3 0

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