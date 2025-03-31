Комунальні підприємства Кременчука замовляють нові Toyota RAV4: у мерії пояснили навіщо

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 491 Коментарів: 2

Комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовляють дві Toyota RAV4 з очікуваною вартістю у 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

У технічних характеристиках до предметів закупівель замовники вказали, що машини мають бути новими. Зокрема, у КТУ також зазначили, що авто має бути 2025 року випуску, а також:

Комплектація: Active+

Робочий об’єм ДВЗ не менше: 2.5 Hybrid

Тип ДВЗ: Гібридний

Тип приводу: 2WD

Тип КПП: е-CVT

Колір: Сірий металік (1G3)

Такі ж самі вимоги до предмета закупівлі вказали і в Міськоформленні, але з більшою деталізацією. Машини мають доставити до 1 вересня.

Під час засідання виконавчого комітету 27 березня міський голова Віталій Малецький зазначив, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність».

— КТУ має багато об’єктів на території Кременчука, багато підстанцій тощо. «Міськоформлення» моніторить всі борди, їх встановлення, наповнення, сплату регулярну за користування тимчасовим місцем розміщенням реклами у місцевий бюджет, — сказав Малецький.

Нагадаємо, Кременчуцький виконавчий комітет замовляв Toyota Hilux, що був у використанні. Очікувана вартість — 950 тисяч гривень. Торги не відбулись через відсутність пропозицій.