У Лубнах мотоцикліст збив пішоходку — жінку госпіталізували

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30 березня, близько 15.20 на перехресті вулиць Садової та Олександрівської в Лубнах сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, мотоцикл Spark, під керуванням 18-річного водія, наїхав на 55-річну пішоходку. Унаслідок ДТП жінку госпіталізували з травмами.

Слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП зʼясовує слідство.

Нагадаємо, минулого року ми писали, що у Градизьку мотоцикліст збив пішохода — постраждалого госпіталізували. А у Полтаві мотоцикліст збив жінку — обидва отримали травми.