Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський нагородив десантника з Кременчука «Хрестом Хоробрих»

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 636

Він захищав Україну від російської навали у 2015-му, а з початком повномасштабного вторгнення одразу пішов у Кременчуцький ТЦК, де спочатку служив у роті охорони

Десантник з Кременчука отримав почесну нагороду — «Хрест Хоробрих» від Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського. Його відзначили за особисту мужність, проявлену під час виконання бойових завдань по захисту Батьківщини. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з посиланням на інформацію від 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України.

Михайло захищав Україну ще у 2015-му році, коли почав свій військовий шлях у десантно-штурмових військах.

— А з початком повномасштабного вторгнення одразу пішов у Кременчуцький ТЦК. Спочатку мене залишили в роті охорони, адже я мав бойовий досвід. Там почав вчити хлопців всьому, що знаю та готувати їх до війни, — згадує десантник.

Згодом чоловік перевівся до 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 бригади ДШВ. Саме з Курської операції минулого року почалась його історія в цій легендарній бригаді.

— Коли я дізнався, що ми приєднуємося до Курської операції, був здивованим. До цього поставилися без особливого азарту. Нам поставили завдання і ми його виконуємо. З часом зрозумів для чого ця операція — ми перевели бойові дії на території противника, відтягнули певні військові сили РФ, щоб на інших напрямках нашим військовим було простіше відвоювати українські території, — пояснив Михайло.

Він розповів, що найбільше запам’яталися бої за населений пункт Лебедівка, коли росіяни почали активно наступати.

— Патронів ми не шкодували, адже розуміли, що не можемо пропустити жодного противника і маємо втримати позицію. На жаль, тоді ворог переважав нас кількістю, та ми відбивали один за одним штурм. …так було безперестанку, — згадує десантник.

За його словами, зараз російські війська запускають разом зі звичайними FPV дрони на оптоволокні. Протистояти такій парі дронів дуже важко, російські «пташки» контролюють майже всю ситуацію на фронті, через що ускладняється підвози боєкомплекту та евакуація поранених.

— Одного разу нам довелося переміщатися через це і займати більш вигідну позицію в Лебедівці. При відході зв’язок з нашим підрозділом був втрачений. Я зміг вирушити до своїх тільки, коли вже стемніло. Було страшно, що мене могли помітити, адже в будинках, які були поряд, був вже ворог. Ту ніч росіяни били КАБами, а після сотого дрона, який я помітив, перестав їх рахувати. Дорога була важкою , пробирався полями, які були встелені оптоволокном та вирвами від КАБів. На щастя, мені вдалося вийти, - розповів старший стрілець.

Йому довелося пройти майже 10 кілометрів, щоб дістатися сусіднього підрозділу та зв’язатися з батальйоном.

Завдяки професійним діям Михайла у складі групи наш підрозділ зміг виявити та знищити групу російської піхоти. При цьому вдалося взяти в полон двох росіян, у яких була рація. Таким чином десантники мали доступ до переговорів противника та успішно це використали.

Після отримання почесної нагороди від Головнокомандувача ЗСУ десантник з Кременчуччини поділився тим, що спонукало його добровільно стати на захист України.

— Моя мотивація залишитися у війську — це моя родина. Я хочу, щоб мої діти прожили краще життя, щоб вони, лягаючи спати, не думали чи прокинуться вони зранку. Я хочу зустріти щасливу старість з дружиною, щоб ми не думали кожного дня, що це може бути наш останній день. Я хочу миру в країні в якій я живу, — зауважив Михайло.

Два роки на війні: 24-річний кременчужанин-танкіст розповів, як нищить окупантів на фронті, та звернувся за допомогою

У відділенні комунікацій 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України нагадують, що бригада бере участь у проєкті «Контракт 18-24».

— Це можливість добровільно долучитися до Сил оборони і отримати до 2 мільйонів гривень, якісну підготовку, 0% іпотеку на житло, безкоштовну вищу освіту та медичне забезпечення, — зазначають військові.

Деталі проєкту «Контракт 18-24» за посиланням.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» у лютому писав, що Міноборони презентувало проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Добровольці за підписання контракту отримають винагороду 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта — під час служби.

Контракт також передбачає щомісячне грошове забезпечення — до 120 000 грн, можливість отримати іпотеку під 0% після завершення контракту в межах програми «єОселя», навчання за державний кошт в українських вишах, безкоштовне медичне забезпечення, та право на виїзд за кордон після року служби.

Сьогодні ми повідомляли, що військовослужбовець із Полтавщини старший лейтенант Іван Козін вперше в історії Збройних сил України разом із «Хрестом бойових заслуг» отримав Срібну дубову гілку. Про це інформують у пресслужбі 225 окремого штурмового полку, де служить захисник. Нагороду військовий отримав за бої на Курщині у жовтні 2024 року.