Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський нагородив десантника з Кременчука «Хрестом Хоробрих»

Він захищав Україну від російської навали у 2015-му, а з початком повномасштабного вторгнення одразу пішов у Кременчуцький ТЦК, де спочатку служив у роті охорони
Десантник з Кременчука отримав почесну нагороду — «Хрест Хоробрих» від Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського. Його відзначили за особисту мужність, проявлену під час виконання бойових завдань по захисту Батьківщини. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з посиланням на інформацію від 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України.
Михайло захищав Україну ще у 2015-му році, коли почав свій військовий шлях у десантно-штурмових військах.
Згодом чоловік перевівся до 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 бригади ДШВ. Саме з Курської операції минулого року почалась його історія в цій легендарній бригаді.
Він розповів, що найбільше запам’яталися бої за населений пункт Лебедівка, коли росіяни почали активно наступати.
За його словами, зараз російські війська запускають разом зі звичайними FPV дрони на оптоволокні. Протистояти такій парі дронів дуже важко, російські «пташки» контролюють майже всю ситуацію на фронті, через що ускладняється підвози боєкомплекту та евакуація поранених.
Йому довелося пройти майже 10 кілометрів, щоб дістатися сусіднього підрозділу та зв’язатися з батальйоном.
Завдяки професійним діям Михайла у складі групи наш підрозділ зміг виявити та знищити групу російської піхоти. При цьому вдалося взяти в полон двох росіян, у яких була рація. Таким чином десантники мали доступ до переговорів противника та успішно це використали.
Після отримання почесної нагороди від Головнокомандувача ЗСУ десантник з Кременчуччини поділився тим, що спонукало його добровільно стати на захист України.
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У відділенні комунікацій 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України нагадують, що бригада бере участь у проєкті «Контракт 18-24».
Деталі проєкту «Контракт 18-24» за посиланням.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» у лютому писав, що Міноборони презентувало проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Добровольці за підписання контракту отримають винагороду 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта — під час служби.
Контракт також передбачає щомісячне грошове забезпечення — до 120 000 грн, можливість отримати іпотеку під 0% після завершення контракту в межах програми «єОселя», навчання за державний кошт в українських вишах, безкоштовне медичне забезпечення, та право на виїзд за кордон після року служби.
Сьогодні ми повідомляли, що військовослужбовець із Полтавщини старший лейтенант Іван Козін вперше в історії Збройних сил України разом із «Хрестом бойових заслуг» отримав Срібну дубову гілку. Про це інформують у пресслужбі 225 окремого штурмового полку, де служить захисник. Нагороду військовий отримав за бої на Курщині у жовтні 2024 року.
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