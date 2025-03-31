«Підтримка журналістської спільноти важлива», — журналісти-переселенці отримали допомогу від НСЖУ

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Допомогу від Полтавського осередку Національної спілки журналістів України та Української Федерації Банків Продовольства отримали минулого тижня медійники-переселенці, що мешкають у Кременчуці. Вантаж адресатам безоплатно доставила Гуманітарна Нова Пошта.

— Ми отримали набори для наших колег, які вимушено переїхали зі своїх домівок, які розташовані в зоні бойових дій, й тепер мешкають й працюють у Кременчуці. Також ми допомогли нашим колегам, які вже не працюють, але продовжують бути активними членами Творчої спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ, — розповів голова спілки Володимир Шевченко.

З початку повномасштабної війни Національна спілка журналістів України за підтримки партнерів надають різнобічну допомогу, зокрема, гуманітарну, медійникам, які в цей нелегкий період для нашої країни й далі залишаються у професії.

— Дуже важливо отримати допомогу від Спілки. У важкі часи відчувати, що ти не один, що є люди, які готові підтримати, дуже важливо. Це додає сили пройти життєві випробування, — поділилися журналісти під час отримання допомоги.

— Журналістська солідарність приємно вражає. Саме те, що про нас пам’ятають, із нами підтримують постійний контакт, допомагають, додає сили далі жити й працювати, — зазначила журналістка-переселенка з Луганщини.

Зазначимо, що отримання медійниками гуманітарної допомоги стало можливим завдяки підписаному Меморандуму про співпрацю між Національною спілкою журналістів України та Українською Федерацією Банків Продовольства.