«Підтримка журналістської спільноти важлива», — журналісти-переселенці отримали допомогу від НСЖУ

Допомогу від Полтавського осередку Національної спілки журналістів України та Української Федерації Банків Продовольства отримали минулого тижня медійники-переселенці, що мешкають у Кременчуці. Вантаж адресатам безоплатно доставила Гуманітарна Нова Пошта.
З початку повномасштабної війни Національна спілка журналістів України за підтримки партнерів надають різнобічну допомогу, зокрема, гуманітарну, медійникам, які в цей нелегкий період для нашої країни й далі залишаються у професії.
Зазначимо, що отримання медійниками гуманітарної допомоги стало можливим завдяки підписаному Меморандуму про співпрацю між Національною спілкою журналістів України та Українською Федерацією Банків Продовольства.
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