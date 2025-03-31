У 18 будинках Кременчука «Полтаваобленерго» встановить багатотарифні електролічильники: коли та де

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 419

Уже кілька років поспіль АТ «Полтаваобленерго» встановлює споживачам сучасні багатотарифні електролічильники з можливістю розрахунків за зонами доби (день/ніч). Заміну засобів обліку енергетики здійснюють у рамках Інвестиційної програми 2025 року. Про це 31 березня повідомила пресслужба компанії.

«Полтаваобленерго» анонсувало адреси, за якими будуть замінювати лічильники, та дати виконання робіт. У квітні планується встановити нові лічильники в 15 багатоповерхівках Полтави та 18 — у Кременчуці. Це будинки, розташовані за адресами:

вул. Сумська, 48 (1 — 4 квітня);

просп. Свободи, 142, 134/1, 136, 138, 140 (7 — 15 квітня);

вул. Небесної Сотні, 51, 53, 54, 55 (14 — 25 квітня);

вул. Миру, 3, 11, 17, 5а, 9, 3 (18 — 30 квітня);

вул. Київська, 63, 59 (1 — 18 квітня).

Нагадаємо, на Полтавщині оновили застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Новий графік діятиме з 1 квітня до 30 вересня.