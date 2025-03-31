У 18 будинках Кременчука «Полтаваобленерго» встановить багатотарифні електролічильники: коли та де

Сучасні багатотарифні електролічильники дають можливість проводити розрахунки за електроенергію за зонами доби (день/ніч)
Уже кілька років поспіль АТ «Полтаваобленерго» встановлює споживачам сучасні багатотарифні електролічильники з можливістю розрахунків за зонами доби (день/ніч). Заміну засобів обліку енергетики здійснюють у рамках Інвестиційної програми 2025 року. Про це 31 березня повідомила пресслужба компанії.
«Полтаваобленерго» анонсувало адреси, за якими будуть замінювати лічильники, та дати виконання робіт. У квітні планується встановити нові лічильники в 15 багатоповерхівках Полтави та 18 — у Кременчуці. Це будинки, розташовані за адресами:
Нагадаємо, на Полтавщині оновили застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Новий графік діятиме з 1 квітня до 30 вересня.
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