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Топ новина, Полтавщина, Відключення світла

На Полтавщині оновили застосування графіків погодинного відключення електроенергії: що відомо

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 228 Коментарів: 1

 

Діятиме графік із 1 квітня до 30 вересня

На Полтавщині оновили графіки впровадження погодинного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

Діятиме цей графік із 1 квітня до 30 вересня.

Розробили його відповідно до Інструкції про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії та наказу Міністерства енергетики України № 439 від 27 листопада 2024 року.

У «Полтаваобленерго» також нагадали, що такі графіки містять черги та підчерги й складаються та затверджуються двічі на рік з урахуванням зимового та літнього навантаження.

Ознайомитися із новим графіком можна на сайті компанії за посиланням.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на Полтавщині та по всій Україні розробили нові графіки погодинного відключення світла, де кожну із шести черг поділили на дві підчерги.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтаваобленерго графік відключення
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Коментарі: 1

1 378
Andron777:
Сьогодні, 17:25

Не зрозуміло, так будуть відключати побутових споживачів чи ні? Чи знову повиводять в "планові ремонти" енергоблоки і вліту знову будемо сидіти без електроенергії?


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