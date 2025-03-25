На Полтавщині оновили застосування графіків погодинного відключення електроенергії: що відомо

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 228 Коментарів: 1

На Полтавщині оновили графіки впровадження погодинного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

Діятиме цей графік із 1 квітня до 30 вересня.

Розробили його відповідно до Інструкції про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії та наказу Міністерства енергетики України № 439 від 27 листопада 2024 року.

У «Полтаваобленерго» також нагадали, що такі графіки містять черги та підчерги й складаються та затверджуються двічі на рік з урахуванням зимового та літнього навантаження.

Ознайомитися із новим графіком можна на сайті компанії за посиланням.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на Полтавщині та по всій Україні розробили нові графіки погодинного відключення світла, де кожну із шести черг поділили на дві підчерги.