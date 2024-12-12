На Полтавщині розробили нові графіки погодинного відключення світла: що змінюється

У «Полтаваобленерго» розробили новий графік погодинного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі компанії.
Тепер усі шість додатково поділили на дві рівні підчерги.
Завдяки цьому хочуть встановити однакові принципи застосування графіків погодинних відключень світла по всій Україні.
Тобто якщо для розвантаження системи знеструмлення однієї черги забагато, вимкнути можуть світло в однієї підчерги. Або ж навпаки: якщо вимкнення двох черг замало, обмеження застосують для двох черг та однієї підчерги.
Перевірити свою адресу у новому графіку можна за посиланням:
1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
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