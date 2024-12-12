На Полтавщині розробили нові графіки погодинного відключення світла: що змінюється

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 775

Кожну із шести черг поділили ще на дві підчерги

У «Полтаваобленерго» розробили новий графік погодинного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі компанії.

Тепер усі шість додатково поділили на дві рівні підчерги.

Завдяки цьому хочуть встановити однакові принципи застосування графіків погодинних відключень світла по всій Україні.

— Кожна група споживачів отримає конкретний час, коли до неї застосовуватимуть графік відключень, — пояснюють у компанії.

Тобто якщо для розвантаження системи знеструмлення однієї черги забагато, вимкнути можуть світло в однієї підчерги. Або ж навпаки: якщо вимкнення двох черг замало, обмеження застосують для двох черг та однієї підчерги.

Перевірити свою адресу у новому графіку можна за посиланням:

1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга



