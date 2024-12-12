Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці на 8 років за ґратами засудили чоловіків за розбійний напад та пограбування заправки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 147

 

У березні двоє чоловіків вчинили розбійний напад на заправку поблизу Кременчука та привласнили понад 100 тисяч гривень

У Кременчуці на 8 років за ґратами засудили двох чоловіків, які у березні вчинили розбійний напад на заправку на виїзді з міста та забрали понад 100 тисяч гривень. Вирок грабіжникам 3 грудня виніс Кременчуцький районний суд.

У матеріалах справи зазначено, що 20 березня близько 1.40 чоловіки озброїлися автоматом та пістолетом, одягли на обличчя маски й зайшли до приміщення заправки. Там вони почали погрожувати оператору-продавцю зброєю та забрали інкасаторський мішок, де було 93 тисячі гривень, 5895 гривень із сейфа, 2254 гривні із касового апарата та дві пачки цигарок. Загальна сума збитків, завданих автозаправній станції, становить 101 тисяча 359 гривень.

У Кременчуці озброєні невідомі пограбували заправку

Згодом правоохоронці встановили особи грабіжників та їхнє місце перебування. 22 березня одного із грабіжників затримали у нього вдома у Кременчуці. Тоді правоохоронцям довелося перекрити вулицю, зловмисник погрожував застосувати зброю та вибухівку.

 

У Кременчуці затримали підозрюваних у пограбуванні АЗС

Під час обшуку правоохоронці знайшли у підозрюваних зброю, транспортні засоби, гроші та інші речові докази. Також поліцейські знайшли у затриманих близько 760 г канабісу.

 

На суді обвинувачені вину у скоєному визнали та розкаялися. Їх обох визнали винними у пограбуванні та призначили по 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також чоловіки мають відшкодувати по 30 тис. грн судових та експертних витрат та 27 тис. грн матеріальних збитків власникам заправки.


ПО ТЕМІ:

У Кременчуці озброєні невідомі пограбували заправку (доповнено)

У Кременчуці затримали підозрюваних у пограбуванні АЗС (доповнено) 

Стали відомі подробиці затримання поліціянтами розбійників, які напали на АЗС біля Кременчука


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: пограбування розбійний напад заправка суд вирок суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх