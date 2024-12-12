У Кременчуці на 8 років за ґратами засудили чоловіків за розбійний напад та пограбування заправки

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У березні двоє чоловіків вчинили розбійний напад на заправку поблизу Кременчука та привласнили понад 100 тисяч гривень

У Кременчуці на 8 років за ґратами засудили двох чоловіків, які у березні вчинили розбійний напад на заправку на виїзді з міста та забрали понад 100 тисяч гривень. Вирок грабіжникам 3 грудня виніс Кременчуцький районний суд.

У матеріалах справи зазначено, що 20 березня близько 1.40 чоловіки озброїлися автоматом та пістолетом, одягли на обличчя маски й зайшли до приміщення заправки. Там вони почали погрожувати оператору-продавцю зброєю та забрали інкасаторський мішок, де було 93 тисячі гривень, 5895 гривень із сейфа, 2254 гривні із касового апарата та дві пачки цигарок. Загальна сума збитків, завданих автозаправній станції, становить 101 тисяча 359 гривень.

Згодом правоохоронці встановили особи грабіжників та їхнє місце перебування. 22 березня одного із грабіжників затримали у нього вдома у Кременчуці. Тоді правоохоронцям довелося перекрити вулицю, зловмисник погрожував застосувати зброю та вибухівку.