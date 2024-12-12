Овочі «борщового набору» подорожчали, а яйця та олія дешевшають: як змінилися ціни на Кременчуччині за тиждень

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Ціни на автомобільне пальне змінилися різнопланово: дизельне пальне подешевшало, а автогаз трохи подорожчав

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 12 грудня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали овочі «борщового набору», особливо капуста та буряк.

А яйця продовжують дешевшати третій тиждень поспіль. Подешевшали також олія, цибуля та картопля. Ціни на автомобільне пальне змінилися різнопланово: дизельне пальне подешевшало, а автогаз трохи подорожчав.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

капуста — на 1,97 грн за кг;

буряк — на 1,14 грн за кг;

птиця (тушки курячі) — на 0,35 грн за кг;

морква — на 0,20 грн за кг;

автогаз — на 0,15 грн за літр.

подешевшали:

яйця — на 1,40 грн за десяток;

олія соняшникова — на 1,15 грн за літр;

цибуля ріпчаста — на 1,14 грн за кг;

картопля — на 0,30 грн за кг;

дизельне пальне — на 0,75 грн за літр.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари.