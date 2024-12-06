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Кременчук, Гроші, Споживач

Свинина та цукор дорожчають, а картопля дешевшає: як змінилися ціни на Кременчуччині за тиждень

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 387

 

Яйця почали  дешевшати після того, як їхня середня ціна зросла до майже 80 грн за десяток

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 5 грудня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали свинина, цукор та капуста, а картопля, морква та яйця почали дешевшати. Яйця почали дешевшати після того, як їх середня ціна зросла до майже 80 грн за десяток. Після зниження цін на автомобільне пальне позаминулого тижня, на тижні, що минув, ціни на дизельне пальне та автогаз почали зростати.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень подорожчали:

  • свинина — на 5,00 грн за кг;
  • цукор — на 2,60 грн за кг;
  • капуста — на 2,47 грн за кг;
  • олія соняшникова — на 1,15 грн за літр;
  • буряк — на 0,55 грн за кг;
  • цибуля ріпчаста — на 0,45 грн за кг;
  • крупа гречана — на 0,25 грн за кг;
  • борошно — на 0,10 грн за кг;
  • дизельне пальне — на 1,50 грн за літр
  • автогаз — на 0,51 грн за літр.

Подешевшали:

  • картопля — на 1,00 грн за кг;
  • яйця — на 0,30 грн за десяток;
  • морква — на 0,23 грн за кг.

 

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Держпродспоживслужба Кременчуцький район моніторинг цін ціни подорожчання
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