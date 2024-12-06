Військових, які до 1 січня 2025 року повернуться із СЗЧ, звільнять від кримінальної відповідальності та поновлять усі виплати

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 242

Загалом вже понад 8 тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, повернулися на військову службу

Військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця служби або вчинили дезертирство, та які добровільно прибудуть до військових частин не пізніше 1 січня 2025 року і висловлять готовність продовжити військову службу, буде продовжено військову службу та дію контракту. А також поновлено виплату грошового забезпечення, надання продовольчого, речового та інших видів забезпечення, поновлено інші пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України. Законом України від 21.11.2024 № 4087-ІХ внесені відповідні зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Усі нарахування таким військовослужбовцям будуть відновлені з моменту повернення на службу.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила речниця Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян.

Про намір повернутися до військових частин для подальшого проходження військової служби військовослужбовці або їхні командири мають поінформувати відповідні спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, територіальні управління Державного бюро розслідувань, органи Нацполіції чи територіальні управління Військової служби правопорядку.

Наявність кримінального провадження за фактом вчинення самовільного залишення військової частини чи місця служби або дезертирства не є підставою для відмови у продовженні військової служби та дії контракту.

Надалі до таких військовослужбовців, які стали на шлях виправлення, буде застосована процедура звільнення від кримінальної відповідальності, що стало можливим після прийняття Закону України № 3902-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану», який набрав чинності 7 вересня 2024 року.

Необхідно зазначити, що за вчинення злочинів, передбачених статтями 407 («Самовільне залишення військової частини або місця служби») та 408 («Дезертирство»), вчинених в умовах воєнного стану, законодавством передбачене покарання не менше 5 років позбавлення волі.

Таким чином, щодо військовослужбовців, які не повернуться до військових частин до 1 січня 2025 року, досудове розслідування здійснюватиметься у загальному порядку.

З приводу додаткової інформації необхідно звертатися до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону за телефоном (044)285-44-61 або на електронну адресу: zvernennya@vppnr.gp.gov.ua.

Загалом, понад 8 тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, вже повернулися на службу. Три тисячі — після 29 листопада, за законом про повернення виплат, пільг та соціальних гарантій після повернення із СЗЧ, а п’ять тисяч — до 29 листопада, за законом про звільнення від кримінальної відповідальності. Про це повідомив начальник відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора Саіян Сєвак.

Як нещодавно розповів «Суспільному» заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Олександр Гринчук, військові після СЗЧ у разі, якщо не хочуть повертатися до своєї військової частини, можуть обрати одну із 17 визначених Міноборони. Він додав, що командир частини, куди після перебування в батальйоні резерву повертається військовослужбовець, має впродовж 72 годин прийняти військового та надати йому матеріальне та речове забезпечення.

За перше дезертирство не каратимуть, якщо військовий повернувся добровільно: Рада ухвалила законопроєкт

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що 20 серпня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт

№ 11322 про внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану. Цей закон визначив, що військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину чи місце служби (СЗЧ), або вчинили дезертирство матимуть можливість не сісти до вʼязниці у разі добровільного повернення на службу.

Проте майже два роки тому — у січні 2023 року, Президент України підписав законопроєкт № 8271 про посилення відповідальності військовослужбовців в умовах воєнного стану та в бойовій обстановці, який був ухвалений Верховною Радою 13 грудня 2022 року. Тоді Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав законопроєкт про посилення відповідальності військовослужбовців за самовільне залишення частини. За минулі з того часу два роки позиція керівництва держави, ЗСУ та парламентарів змінилася.

Ми також писали, що в ЗСУ зараз служать 48 тисяч жінок, з них на передовій воює 5500 військовослужбовиць. Серед жінок самовільного залишення частини майже не буває.