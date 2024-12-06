У ЗСУ служать 48 тисяч жінок: в Міноборони розповіли скільки їх зараз воює на передовій

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 172

Після початку широкомасштабного вторгнення кількість жінок у Збройних Силах України збільшилася на понад 20%. Про це в інтерв’ю АрміяInform розповіла начальниця Управління гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України Діана Копаниця.

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За її словами, станом на жовтень загальна чисельність жінок у ЗСУ становила майже 69 тисяч осіб. З них військовослужбовиць — понад 48 тисяч.

— Натомість у січні 2022 року, напередодні широкомасштабного вторгнення, загальна чисельність жінок у Збройних Силах України становила понад 52 000 осіб, — повідомила Діана Копаниця.

Вона також назвала кількість жінок-військовослужбовиць, які наразі захищають Україну безпосередньо на лінії зіткнення — понад 5500.

За повідомленням Military Media Center станом на березень 2024 року 13 487 жінок мали статус учасника бойових дій.

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