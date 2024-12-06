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У ЗСУ служать 48 тисяч жінок: в Міноборони розповіли скільки їх зараз воює на передовій

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 172

 

Загальна кількість жінок у Збройних Силах України — понад 69 тисяч

Після початку широкомасштабного вторгнення кількість жінок у Збройних Силах України збільшилася на понад 20%. Про це в інтерв’ю АрміяInform розповіла начальниця Управління гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України Діана Копаниця.

«Якщо не буде кому воювати, то росіяни дійдуть до Кременчука», — 19-річна дівчина, яка стала на захист України

За її словами, станом на жовтень загальна чисельність жінок у ЗСУ становила майже 69 тисяч осіб. З них військовослужбовиць — понад 48 тисяч.

— Натомість у січні 2022 року, напередодні широкомасштабного вторгнення, загальна чисельність жінок у Збройних Силах України становила понад 52 000 осіб, — повідомила Діана Копаниця.

 

Вона також назвала кількість жінок-військовослужбовиць, які наразі захищають Україну безпосередньо на лінії зіткнення — понад 5500.

За повідомленням Military Media Center станом на березень 2024 року 13 487 жінок мали статус учасника бойових дій. 

Жінки йдуть захищати Україну — в Міноборони розповіли, які посади вони найчастіше обіймають в ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що все більше жінок в Україні приєднуються до лав ЗСУ, звертаючись до рекрутингових центрів. Серед посад, які вони обирають, не лише тилові — багато українок стають снайперами, операторами БпЛА, бойовими медикинями та, навіть, командирами БМП. 

Міноборони: майже кожен п’ятий кандидат, який звертається до центрів рекрутингу ЗСУ — жінка

У Полтавській області цього року відкрито 5 рекрутингових центрів Міноборони. Журналісти Телеграфа у квітні побували на відкритті рекрутингового центру у Кременчуці та дізналися усі особливості його роботи.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ЗСУ Міноборони жінка в армії жінки військовослужбовці
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