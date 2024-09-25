Жінки йдуть захищати Україну — в Міноборони розповіли, які посади вони найчастіше обіймають в ЗСУ

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 211

Все більше жінок в Україні приєднуються до лав ЗСУ, звертаючись до рекрутингових центрів. Серед посад, які вони обирають, не лише тилові — багато українок стають снайперами, операторами БпЛА, бойовими медикинями та, навіть, командирами БМП.

Про це розповів Уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в інтерв’ю АрміяInform.

За його словами, найактивніше жінки приєднуються до лав ЗСУ у Сумській області — там кожне третє звернення до рекрутингових центрів надходить від жінок. А Чернігівська область є регіоном-лідером щодо кількості звернень жінок до рекрутингових центрів.

При цьому Олексій Бежевець розвінчав стереотипи, що жінки в армії виконують виключно адміністративні чи допоміжні ролі й обіймають лише посади діловодів, юристів чи кухарів. Серед найпопулярніших військових спеціальностей, які обирають жінки, є снайпери, оператори БпЛА, медикині.

— Насправді жодних правових обмежень немає. Жінка так само може здобувати фахову підготовку практично на будь-якій посаді в армії та виконувати свої обов’язки. Велика кількість підрозділів дуже лояльно ставиться і рекрутує до себе жінок. Причому на різні посади, — пояснив Олексій Бежевець.

Він заявив, що наразі в Україні готують до відкриття бизько 10 рекрутингових центрів і залишилося лише кілька регіонів, де їх ще немає.

— Причому йдеться не лише про обласні центри, а й районні, де місцева влада у співпраці з нами вирішила, що це доцільно зробити. Тому до кінця жовтня, максимум у листопаді, вже не буде жодного регіону України, де не було б центру рекрутингу української армії. Наприкінці осені їх буде мінімум 40, — заявив Бежевець.

Він розповів, що станом на початок вересня понад 16 тисяч осіб звернулися до рекрутингових центрів за консультаціями. Серед них було чимало жінок.

Нагадаємо, у Полтавській області цього року відкрито 5 рекрутингових центрів Міноборони. Журналісти Телеграфа у квітні побували на відкритті рекрутингового центру у Кременчуці та дізналися усі особливості його роботи.