Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Війна

Жінки йдуть захищати Україну — в Міноборони розповіли, які посади вони найчастіше обіймають в ЗСУ

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 211

 

На Полтавщині працює 5 рекрутингових центрів Міноборони

Все більше жінок в Україні приєднуються до лав ЗСУ, звертаючись до рекрутингових центрів. Серед посад, які вони обирають, не лише тилові — багато українок стають снайперами, операторами БпЛА, бойовими медикинями та, навіть, командирами БМП. 

Про це розповів Уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в інтерв’ю АрміяInform

За його словами, найактивніше жінки приєднуються до лав ЗСУ у Сумській області — там кожне третє звернення до рекрутингових центрів надходить від жінок. А Чернігівська область є регіоном-лідером щодо кількості звернень жінок до рекрутингових центрів.

При цьому Олексій Бежевець розвінчав стереотипи, що жінки в армії виконують виключно адміністративні чи допоміжні ролі й обіймають лише посади діловодів, юристів чи кухарів. Серед найпопулярніших військових спеціальностей, які обирають жінки, є снайпери, оператори БпЛА, медикині.

— Насправді жодних правових обмежень немає. Жінка так само може здобувати фахову підготовку практично на будь-якій посаді в армії та виконувати свої обов’язки. Велика кількість підрозділів дуже лояльно ставиться і рекрутує до себе жінок. Причому на різні посади, — пояснив Олексій Бежевець.

Він заявив, що наразі в Україні готують до відкриття бизько 10 рекрутингових центрів і залишилося лише кілька регіонів, де їх ще немає.

— Причому йдеться не лише про обласні центри, а й районні, де місцева влада у співпраці з нами вирішила, що це доцільно зробити. Тому до кінця жовтня, максимум у листопаді, вже не буде жодного регіону України, де не було б центру рекрутингу української армії. Наприкінці осені їх буде мінімум 40, — заявив Бежевець.

Він розповів, що станом на початок вересня понад 16 тисяч осіб звернулися до рекрутингових центрів за консультаціями. Серед них було чимало жінок.

Нагадаємо, у Полтавській області цього року відкрито 5 рекрутингових центрів Міноборони. Журналісти Телеграфа у квітні побували на відкритті рекрутингового центру у Кременчуці та дізналися усі особливості його роботи.

ПО ТЕМІ:

На Полтавщині відкрився п'ятий рекрутинговий центр

У Кременчуці відкрився Центр рекрутингу української армії – людина сама обирає, де хоче служити

Мобілізація за оголошенням: чи варто чекати повістку, та у чому переваги служби за контрактом 

Речник Міноборони: рекрутинг — це зручний сервіс для добровольців, а не заміна мобілізації

У Міністерстві оборони розповіли, як працюють нові правила рекрутингу до лав ЗСУ

0
Автор: Віктор Крук
Теги: рекрутинг Міноборони жінка в армії жінки захисники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх