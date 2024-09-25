Жінки йдуть захищати Україну — в Міноборони розповіли, які посади вони найчастіше обіймають в ЗСУ

Все більше жінок в Україні приєднуються до лав ЗСУ, звертаючись до рекрутингових центрів. Серед посад, які вони обирають, не лише тилові — багато українок стають снайперами, операторами БпЛА, бойовими медикинями та, навіть, командирами БМП.
Про це розповів Уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в інтерв’ю АрміяInform.
За його словами, найактивніше жінки приєднуються до лав ЗСУ у Сумській області — там кожне третє звернення до рекрутингових центрів надходить від жінок. А Чернігівська область є регіоном-лідером щодо кількості звернень жінок до рекрутингових центрів.
При цьому Олексій Бежевець розвінчав стереотипи, що жінки в армії виконують виключно адміністративні чи допоміжні ролі й обіймають лише посади діловодів, юристів чи кухарів. Серед найпопулярніших військових спеціальностей, які обирають жінки, є снайпери, оператори БпЛА, медикині.
Він заявив, що наразі в Україні готують до відкриття бизько 10 рекрутингових центрів і залишилося лише кілька регіонів, де їх ще немає.
Він розповів, що станом на початок вересня понад 16 тисяч осіб звернулися до рекрутингових центрів за консультаціями. Серед них було чимало жінок.
Нагадаємо, у Полтавській області цього року відкрито 5 рекрутингових центрів Міноборони. Журналісти Телеграфа у квітні побували на відкритті рекрутингового центру у Кременчуці та дізналися усі особливості його роботи.
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