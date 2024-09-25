Учора на Кременчуччині сталося 5 пожеж — горіли суха рослинність, господарчі споруди та підвал

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Учора, 24 вересня, на території Полтавської області зареєстровано 30 пожеж, з них одна лісова на Мирнгородщині та торф’яна – на Лубенщині. У Кременчуцькому районі сталися 5 пожеж – горіли господарчі споруди, підвали та суха рослинність.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Полтавській області.

о 13.59 в Кременчуці на вулиці Ю. Кондратюка загорілася господарча споруда. Вогонь знищив одну господарчу споруду та пошкоджено покрівлю іншої. Вдалося врятувати житловий будинок та дві господарчі споруди поруч. На місце події виїжджали три відділення ДСНС.

о 14.14 в Кременчуці на вулиці Барвінкова сталася пожежа на відкритій території. Знищено суху рослинність на площі 0,005 га. На місце події виїжджало одне відділення 14 ДПРЧ.

О 14.24 в селі Салівка Горішньоплавнівської громади виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Знищено суху рослинність на площі 0,2 га. На місце події виїжджали одне відділення 17 ДПРЧ та МПО села Пришиб.

о 15.17 в селі Бурти Кам'янопотоківської громади виникла пожежа на відкритій території. Знищено суху рослинність на площі 1,5 га. На місце події виїжджало одне відділення 15 ДПРЧ.

о 23.26 в Кременчуці на проспекті Свободи сталася пожежа у підвальному приміщенні багатоквартирного житлового будинку. Знищено 12 м.п. труб водопроводу, 10 м.п. електродроту, закопчено стіни та стелю на площі 25 кв.м. Підвальне приміщення вдалося врятувати. На місце події виїжджали одне відділення 16 ДПРЧ. Працювала 1 ланка ГДЗС.

Постраждалих внаслідок загорянь не зафіксовано.

Нагадаємо, цими вихідними в Омельнику вигоріло близько 2 га сухостою.