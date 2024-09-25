Київський підприємець сплатить борг за оренду ставків на Полтавщині

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Крім того, ставки із оренди підприємця повернуться у власність громади

Київського підприємця прокуратура через суд зобов’язала розірвати договори оренди, виплатити заборговану орендну плату до бюджету Чорнухинської громади та повернути селищній раді раніше орендовані ставки. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Мова йде про три ставки, розташовані на території Чорнухинської громади, загальною площею 11,52 га. Їхня вартість — понад 188 млн грн.

Підприємець із 2020 року не сплачував оренду за користування ставками. Це і стало підставою для позову.

У 2007 році Чорнухинська райдержадміністрація передала підприємцю чотири ставки для риборозведення, проте він систематично не сплачував за них оренду. У серпні цього року Господарський суд Полтавської області уже задовольнив позов щодо повернення одного зі ставків площею понад 12 га та вартістю майже 173 млн грн до власності Чорнухинської селищної ради.

Наразі прокуратура здійснює заходи для виконання судових рішень.

Нагадаємо, нещодавно суд зобов'язав Оболонську громаду на Кременчуччині винести та закріпити межі гідрологічного заказника «Солоне».