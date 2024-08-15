Київський ФОП кілька років не платив за оренду ставка на Полтавщині

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 201

Водойми у тимчасове користування столичному підприємцю передали ще у 2007 році

Підприємець із Києва протягом кількох років не платив оренду за ставок у Чорнухинській громаді на Полтавщині. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що чотири ставки від Чорнухинської райдержадміністрації підприємець отримав ще у 2007 році. Проте починаючи із 2020 року і дотепер він припинив сплачувати оренду.

Прокуратура зобов'язала Чорнухинську громаду розірвати із підприємцем договорів оренди. Тепер бізнесменові необхідно буде повернути у власність громади водний об’єкт площею понад 12 га вартістю майже 173 млн грн та відшкодувати до бюджету усю заборговану суму.

Нагадаємо, на Полтавщині у незаконному використанні протягом кількох років перебували понад 125 га земель.