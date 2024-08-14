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На Полтавщині у незаконному використанні знаходилися понад 125 га земель

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 92

 

За самовільне зайняття земель та завдані збитки природним ресурсам інспектори нарахували понад 12 мільйонів гривень штрафів

Протягом 2018-2020 років на території Полтавщини незаконно використовувалися понад 125 га земель. Про це стало відомо із Програми ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на 2022-2027 роки, яку планують затвердити в новій редакції на найближчій сесії обласної ради.

Ці угіддя використовувалися без оформлення прав на них або з порушенням земельного законодавства.

Серед основних порушень використання земель сільськогосподарського призначення є:

  • використання земельних ділянок без реєстрації відповідного речового права;
  • розорювання сіножатей та пасовищ.

Окрім цього, правоохоронці порушили кримінальні провадження щодо незаконного використання земельних ділянок загальною площею 76,33 тис. га.

Збитки за самовільне зайняття земель та використання земельних територій не за призначенням інспектори оцінили у 12,4 млн грн. Із них добровільно вже сплатили 11,75 млн грн.

Також у результаті вжитих заходів із незаконного користування повернули та оформили права на земельні ділянки загальною площею 9,0 тис. га.

Нагадаємо, останні пів року Полтавщина лідирувала у продажу сільськогосподарських земель.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: agropolit.com
Теги: земля земельні ділянки незаконне використання
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