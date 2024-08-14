На Полтавщині у незаконному використанні знаходилися понад 125 га земель

За самовільне зайняття земель та завдані збитки природним ресурсам інспектори нарахували понад 12 мільйонів гривень штрафів
Протягом 2018-2020 років на території Полтавщини незаконно використовувалися понад 125 га земель. Про це стало відомо із Програми ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на 2022-2027 роки, яку планують затвердити в новій редакції на найближчій сесії обласної ради.
Ці угіддя використовувалися без оформлення прав на них або з порушенням земельного законодавства.
Серед основних порушень використання земель сільськогосподарського призначення є:
Окрім цього, правоохоронці порушили кримінальні провадження щодо незаконного використання земельних ділянок загальною площею 76,33 тис. га.
Збитки за самовільне зайняття земель та використання земельних територій не за призначенням інспектори оцінили у 12,4 млн грн. Із них добровільно вже сплатили 11,75 млн грн.
Також у результаті вжитих заходів із незаконного користування повернули та оформили права на земельні ділянки загальною площею 9,0 тис. га.
Нагадаємо, останні пів року Полтавщина лідирувала у продажу сільськогосподарських земель.
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