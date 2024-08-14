З початку року на Полтавщині сталася 21 аварія за участі п'яних водіїв

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 64

Із початку року на території Полатвщини сталася 21 дорожньо-транспортна пригода, яку спричинили п’яні водії. Про це інформують у пресслужбі Патрульної поліції Полтавської області.

За даними правоохоронців, не обійшлося під час таких аварій і без потерпілих — 28 людей отримали травми, ще 2 людини загинули.

У патрульній поліції зазначають, що під дією алкоголю чи наркотичних речовин водій втрачає здатність адекватно сприймати навколишню ситуацію та вчасно реагувати на зміну обстановки. Тож варто бути відповідальними та не створювати небезпеку для себе та інших учасників дорожнього руху і не сідати за кермо у стані сп’яніння самим та не дозволяти це робити іншим.

Нагадаємо, водіїв, які скоїли смертельні ДТП, пропонують позбавляти права керування автівками на 8 років.