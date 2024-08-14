Що почитати серпневими днями: книжкова добірка від кременчуцької блогерки

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 0

Тіллі Коул «Тисяча пам’ятних поцілунків»

Рун і Поппі познайомилися, коли їм було по п’ять років. З роками міцна дружба між ними перетворилася на справжнє кохання. Бабуся Поппі залишила для неї незвичний заповіт, дівчина має зібрати тисячу поцілунків, але таких, коли серце ледь не вистрибує із грудей. Рун пообіцяв Поппі, що подарує їй саме такі поцілунки. Щемка історія підліткового кохання, яка розповідає про жагу до життя та про вміння насолоджуватися кожним світанком. Ця книга безперечно із тих, що розбиває серце та змушує плакати, але запам’ятовується вона безмежною величчю кохання.

Коллін Гувер «Лейла»

Лідс закохався у Лейлу на весіллі її сестри, пристрасний роман мав би закінчитися весіллям. Але замах на Лейлу, після якого лікарі ледве врятували їй життя, докорінно все змінює. Тривала реабілітація Лейли, повільне відновлення, часткова втрата пам’яті — все це не дає оговтатися від того, що сталося. Лідс вирішує, що відпочинок у готелі, в якому вони вперше зустрілися, допоможе коханій одужати. Але це не так, в готелі на них чекають дуже дивні і небезпечні події. Роман «Лейла» очолює список бестселерів у категорії паранормальні трилери та входить до десятки у категорії романтичний саспенс на Amazon.

Джорджія Кауфманн «Кравчиня з Парижа»

Головна героїня книги кравчиня Роза Кусстатчер завдяки своїй працьовитості досягла тріумфу у світі моди та збудувала успішну бізнес-імперію. Їй вдалося досягнути мети — втекти від минулого, здійснивши свою найбільшу мрію. Через багато років важлива зустріч спонукає Розу наважитися і розказати історію свого життя. Її дитинство пройшло в італійському селі, яке під час Другої світової війни було окуповано нацистами. Їй довелося тікати з батьківщини, жити в Швейцарії, Парижі, Ріо-де-Жанейро, і зрештою знайти себе в Нью-Йорку. Знайти для того, щоб нарешті перестати втікати. Детальна історія успіху, яка розповідає про непростий вибір і атмосферу тогочасної моди.

Віоліна Ситнік «Він знає, коли ти помреш»

Він — той хто називає себе Пророком та обирає своїх жертв серед тих, хто в соцмережах пройшов тест під назвою «Дізнайся, коли ти помреш». Просто клікаючи на посилання можна дізнатися дату своєї смерті, і вона може виявитися реальною, якщо вбивця по той бік екрана зробить свій вибір. Журналістка Регіна Осипенко звикла братися за найважчі редакційні завдання, тим самим прагнучи змінити світ, в якому замість справедливості панують сила та гроші. Після вбивства найкращої подруги, пошук вбивці стає для неї на сенсом життя і одночасно пасткою. Психологічний трилер-детектив, який тримає читача в напрузі до останньої сторінки.

Анастасія Нікуліна, Олег Бакулін «Більше нікому»

В минулому житті Руслан був скандально відомим художником, а зараз працює продавцем й в свої тридцять чотири роки має вигляд абсолютно звичайного чоловіка. Він і гадки не мав, що зовсім скоро його почнуть підозрювати у вбивстві незнайомої йому дівчини. Колись давно він гнався за славою, тепер же біжить від почуття провини. Як довести свою невинність він не знає, адже багато чого не пам’ятає. Чи зможуть йому допомогти дивні малюнки та власна пам’ять, якій не можна довіряти? На читачів чекає гостросоціальний психологічний трилер з сюжетом, який неможливо передбачити завчасно.

Алі Гейзелвуд «Кохання в мозку»

Бі Кеніґсвассер — провідна нейробіологиня, Леві Вард — талановитий інженер, який перетворює нейровізуалізацію на мистецтво. Разом вони працюють в дослідницькому інституті NASA над розробкою спорядження для астронавтів, але ворожі стосунки між ними заважають їм керувати проєктом. Задля успішних результатів роботи їм необхідно стати союзниками, але ж від «від ненависті до кохання» не так вже й далеко. Романтична комедія «Кохання в мозку» належить до напряму STEMinist, який невимушено та з гумором оповідає про жінок у науці й проблеми, із якими вони стикаються, тож читається дуже легко та цікаво.