Водіїв, які скоїли смертельні ДТП, пропонують позбавляти права керування автівками на 8 років

У Верховній Раді з’явився законопроєкт, який передбачає обов’язковість додаткового покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами для водіїв, які скоїли ДТП, що призвели до загибелі людей
В Україні хочуть посилити покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Відповідний законопроєкт № 11429 про внесення змін до статті 286 Кримінального кодексу України щодо застосування додаткового виду покарання зареєстрували цього тижня у Верховній Раді.
У ньому пропонується внести зміни до частин другої та третьої статті 286 Кримінального кодексу України щодо встановлення обов’язкового застосування додаткового покарання у вигляді позбавлення на певний строк права керувати транспортними засобами винних осіб.
Законопроєкт передбачає, якщо водій спричинив ДТП, у якому загинув потерпілий або йому заподіяно тяжке тілесне ушкодження, він може потрапити до в’язниці на строк від 3-х до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами від 3 до 5 років. Наразі ККУ передбачає за це позбавлення права керувати авто максимум на 3 роки, або ж суд може взагалі не призначати це додаткове покарання.
У законопроєкті № 11429 також пропонується у разі, якщо ж з вини водія в ДТП загинуло кілька осіб, то він окрім 5-10 років ув’язнення має бути обов’язково позбавлений права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. Зараз ККУ передбачає до 3-х років позбавлення права керування.
Обґрунтовуючи необхідність прийняття законопроєкту його автори посилаються на статистику департаменту патрульної поліції щодо ДТП з постраждалими в Україні за 2023 рік. За даними поліції, протягом 2023 року в Україні сталося 23 642 аварії з загиблими та травмованими, що на 26,9% більше, ніж у 2022 році, коли сталося 18628 ДТП.
Нагадаємо, 18 березня 2024 року Крюківський райсуд оголосив вирок у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого обвинувачували у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич. Віктору Шаблію присудили 8 років позбавлення волі та 10 років позбавлення права керування транспортними засобами. Проте, це покарання було призначене за іншою статтею КК України — частиною 4 статті 286-1, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані сп’яніння, якщо воно спричинило загибель кількох осіб.
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