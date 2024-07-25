Водіїв, які скоїли смертельні ДТП, пропонують позбавляти права керування автівками на 8 років

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 92

У Верховній Раді з’явився законопроєкт, який передбачає обов’язковість додаткового покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами для водіїв, які скоїли ДТП, що призвели до загибелі людей

В Україні хочуть посилити покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Відповідний законопроєкт № 11429 про внесення змін до статті 286 Кримінального кодексу України щодо застосування додаткового виду покарання зареєстрували цього тижня у Верховній Раді.

У ньому пропонується внести зміни до частин другої та третьої статті 286 Кримінального кодексу України щодо встановлення обов’язкового застосування додаткового покарання у вигляді позбавлення на певний строк права керувати транспортними засобами винних осіб.

Законопроєкт передбачає, якщо водій спричинив ДТП, у якому загинув потерпілий або йому заподіяно тяжке тілесне ушкодження, він може потрапити до в’язниці на строк від 3-х до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами від 3 до 5 років. Наразі ККУ передбачає за це позбавлення права керувати авто максимум на 3 роки, або ж суд може взагалі не призначати це додаткове покарання.

У законопроєкті № 11429 також пропонується у разі, якщо ж з вини водія в ДТП загинуло кілька осіб, то він окрім 5-10 років ув’язнення має бути обов’язково позбавлений права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. Зараз ККУ передбачає до 3-х років позбавлення права керування.

— На жаль, на практиці судові інстанції, розглядаючи кримінальні справи за статтею 286 Кримінального кодексу, нерідко ухвалюють вирок без призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами… Позбавлення права керувати транспортними засобами як вид покарання має виховний вплив на особу, позбавляючи її комфорту при пересуванні до визначеного пункту призначення за кермом власного транспортного засобу, — зазначено у — зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту.

Обґрунтовуючи необхідність прийняття законопроєкту його автори посилаються на статистику департаменту патрульної поліції щодо ДТП з постраждалими в Україні за 2023 рік. За даними поліції, протягом 2023 року в Україні сталося 23 642 аварії з загиблими та травмованими, що на 26,9% більше, ніж у 2022 році, коли сталося 18628 ДТП.

Нагадаємо, 18 березня 2024 року Крюківський райсуд оголосив вирок у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого обвинувачували у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич. Віктору Шаблію присудили 8 років позбавлення волі та 10 років позбавлення права керування транспортними засобами. Проте, це покарання було призначене за іншою статтею КК України — частиною 4 статті 286-1, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані сп’яніння, якщо воно спричинило загибель кількох осіб.