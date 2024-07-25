«Питання до медиків є». Що наразі відомо про справу з викраденням дитини у Кременчуці

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 136 Коментарів: 1

Нині слідчі продовжують розслідувати справу з викраденням дитини з Кременчуцького перинатального центру. За словами міського голови Віталія Малецького, виявляється, що до медиків також «є питання». Про це він розповів на засіданні виконавчого комітету 25 липня.

— Після того, як буде завершено розслідування кримінального провадження відкритого за цим фактом, усю інформацію вам нададуть. Але там, так, дійсно питання до медиків є, — сказав Малецький.

Що передувало

14 липня з Кременчуцького перинатального центру викрали немовля. Дитину викрали приблизно о 16.08. У цей час мати разом зі своєю сусідкою по палаті вийшли до їдальні, а новонароджених залишили. Мати зниклої дівчинки повернулася першою і виявила, що її дитина зникла, а дитина сусідки — на місці.

Загалом часу на викрадення пішло від 5 до 10 хвилин.

Наразі Кременчуцький перинатальний центр є пологовим відкритого типу. Породіль можуть вільно відвідувати родичі та перебувати разом із ними в палатах. На момент викрадення дитини відкритим був лише один вхід, розповіли, розповів керівник Департаменту охорони здоров’я Полтавської облвійськадміністрації Віктор Лисак разом із речником поліції Полтавщини Юрієм Сулаєвим.

Про породіллю відомо, що вона вже має чотирьох дітей. Жінка — мешканка Глобинської громади. Окрім цього, у 2023 році їхня родина перебувала на обліку у соціальних служб. Проте мати усі приписи фахівців виправила і родину з обліку зняли.

Щодо усіх працівників перинатального розпочали службову перевірку.

16 липня поліція розшукала дитину і затримала причетну до викрадення особу. Свій вчинок вона пояснює тим, що дуже хотіла дитину, яку ніколи б не народила, тому вдалася до злочину. Прокуратура оголосила підозру.

Під час розшуку зниклої з Кременчуцького перинатального центру дитини правоохоронці відпрацьовували версії про сурогатне материнство та чорну трансплантологію.

18 липня в Октябрському районному суді Полтави підозрюваній особі у викраденні немовляти обрали запобіжний захід. Особа перебуватиме під вартою протягом 60 днів, а розмір застави склав 60 тисяч 560 гривень. Відомо, що підозрюваний ідентифікує себе як трансгендерна жінка.

У залі суду трансгендерна жінка пояснила, що потрапила у перинатальний центр, бо хотіла дізнатись про те, які необхідно мати документи для всиновлення. Вже всередині приміщення вона побачила відкриту палату і почула розмову жінки про новонароджену дитину.