У викраденні новонародженої дитини з пологового будинку Кременчука підозрюють місцевого жителя – обласна прокуратура

Сьогодні, 19:24 Переглядів: 1 528 Коментарів: 1

Затриманому повідомили про підозру – наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу

У вівторок, 16 липня, правоохоронці Полтавщини встановили чоловіка, причетного до викрадення новонародженої дитини з Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня».

Ним виявився 25-річний житель одного із сіл Кременчуцького району.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Сьогодні, 17 липня, чоловіка затримали та повідомили про підозру у викраденні малолітньої дитини, вчиненому способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілої (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою.

Як зазначається у повідомленні прокуратури, за попередніми даними слідства, 14 липня чоловік проник до післяпологової палати перинатального центру та, скориставшись відсутністю породіллі й медичного персоналу, викрав новонароджену дівчинку. Дитину він поклав у заздалегідь підготовлений пакет, з яким вийшов із приміщення.

Пересуваючись вулицею, підозрюваний викликав таксі, на якому приїхав до місця свого проживання, де утримував немовля.

- Свій вчинок він пояснює бажанням мати дитину, яку ніколи б не зміг народити, - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

У пресслужбі прокуратури зазначають, що правова оцінка діям працівників перинатального центру буде надана в межах ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Окрім цього, прокуратура ініціювала проведення службового розслідування в Комунальному некоменційному медичному підприємстві «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня».

Розслідувати кримінальне провадження буде слідче управління ГУ Нацполіції в Полтавській області, а процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Нагадаємо, сьогодні під час брифінгу начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов розповів, що під час розшуку зниклої з Кременчуцького перинатального центру дитини правоохоронці відпрацьовували версії про сурогатне материнство та чорну трансплантологію.

Про зникнення дитини із палати перинатального центру у Кременчуці стало відомо у неділю, 14 липня. Мати дівчинки вийшла у їдальню, а коли повернулася — дитини в палаті вже не було.

За словами речника Поліції області Юрія Сулаєва, на викрадення дитини у зловмисника пішло від 5 до 10 хвилин.

Відразу після повідомлення про зникнення немовляти правоохоронці розпочали пошукові заходи: перевіряли транспорт на виїздах із міста, чергували у людних місцях, на залізничному та автовокзалах.

Як розповів директор Департаменту охорони здоров’я Полтавщини Віктор Лисак, дитина народилася абсолютно здоровою й у понеділок, 15 липня, їх із матір’ю мали виписувати.

Також відомо, що породілля уже має чотирьох дітей. Вона мешканка Глобинської громади. Окрім цього, у 2023 році їхня родина перебувала на обліку у соціальних служб. Проте мати усі приписи фахівців виправила і родину з обліку зняли.

Викрадачем дитини виявилася 25-річна трансгендерна людина. Підозрюваній особі загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.