На Полтавщині подорожчала електроенергія, подешевшало м’ясо: як змінились ціни за червень

Сьогодні, 19:48 Переглядів: 143

Також зросли ціни на безалкогольні напої та проїзд у залізничному транспорті

У червні на Полтавщині на понад половину зросли ціни на електроенергію, більше ніж на чверть подорожчали яйця у порівнянні з травнем. Про це повідомили у Головному управлінні статистика на Полтавщині.

Також зросли ціни на безалкогольні напої та проїзд у залізничному транспорті. Водночас ціни впали на одяг (на 3%), на овочі (2,7%) та на м’ясо і м’ясопродукти (1,6%).

Нагадаємо, станом на 11 липня у Кременчуцькому районі подорожчали дизельне пальне, автогаз та рання капуста. А подешевшали цибуля ріпчаста, буряк, морква та картопля.