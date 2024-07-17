На Полтавщині подорожчала електроенергія, подешевшало м’ясо: як змінились ціни за червень

У червні на Полтавщині на понад половину зросли ціни на електроенергію, більше ніж на чверть подорожчали яйця у порівнянні з травнем. Про це повідомили у Головному управлінні статистика на Полтавщині.
Також зросли ціни на безалкогольні напої та проїзд у залізничному транспорті. Водночас ціни впали на одяг (на 3%), на овочі (2,7%) та на м’ясо і м’ясопродукти (1,6%).
Нагадаємо, станом на 11 липня у Кременчуцькому районі подорожчали дизельне пальне, автогаз та рання капуста. А подешевшали цибуля ріпчаста, буряк, морква та картопля.
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