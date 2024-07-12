На Кременчуччині подорожчали дизель, автогаз та капуста, а подешевшали овочі — моніторинг цін

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 2

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення чи завищення цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 11 липня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині подорожчали дизельне пальне, автогаз та рання капуста. А подешевшали цибуля ріпчаста, буряк, морква та картопля.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, більшість сезонних овочів, ягід та фруктів хоч і дешевшають, але не підпадають під моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

капуста рання – на 0,92 грн за кг;

дизель — на 0,50 грн за літр;

автогаз – на 0,40 грн за літр.

подешевшали:

цибуля ріпчаста — на 2,40 грн за кг;

буряк — на 8,47 грн за кг;

картопля молода — на 6,00 грн за кг;

морква молода — на 6,80 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті.