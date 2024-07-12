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Забив вітчима та спалив матір: Верховний Суд підтвердив довічне ув'язнення для жителя Полтавського району

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 41

 Прокурори довели його вину у трьох судових інстанціях

Верховний Суд України підтвердив вирок про довічне позбавлення волі жителю Полтавського району, який жорстоко вбив вітчима та матір. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Чоловіка засуджено за умисне вбивство двох осіб, вчинене з особливою жорстокістю (п. п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Прокурори довели його вину у трьох судових інстанціях.

Встановлено, що в листопаді 2021 року, перебуваючи напідпитку, засуджений посварився з вітчимом. Під час конфлікту він побив чоловіка та душив його, що призвело до смерті потерпілого.

Мати намагалася зупинити конфлікт, але син жорстоко побив її, облив бензином і підпалив. Це призвело до її загибелі.

Судові рішення залишилися без змін, і чоловік отримав довічне позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: cntime.cn.ua
Теги: убивство прокуратура Полтавщини Верховний суд
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