Міноборони анонсувало запуск єБронювання для підприємств

Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки та Пенсійним фондом розробляють нову послугу єБронювання, яка найближчим часом стане доступною для підприємств. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Укрінформ.
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості раніше роз’яснило умови та критерії для бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Підприємства, які виробляють озброєння, військову техніку та боєприпаси, можуть бронювати до 100% співробітників незалежно від військово-облікової спеціальності. Вони мають відповідати одному з двох критеріїв: виконання державного контракту з державним замовником у сфері оборони або участь у кластері Brave1 з отриманням державної фінансової підтримки.
Нова послуга єБронювання дозволить підприємствам не витрачати час на черги і зосередитися на виконанні своїх обов’язків, що сприятиме зміцненню ВВП України.
Нагадаємо, нещодавно Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+».
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