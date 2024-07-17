Міноборони анонсувало запуск єБронювання для підприємств

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Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки та Пенсійним фондом розробляють нову послугу єБронювання, яка найближчим часом стане доступною для підприємств. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Укрінформ.

— Ми працюємо разом із нашими партнерами над бронюванням онлайн, над єБронюванням. Найближчим часом ми запустимо повноцінну послугу. Зараз вона тестується, і вже є кілька сотень успішних бронювань. Дуже скоро ця послуга буде доступною для підприємств, щоб вони могли зосередитися на своїй роботі без витрачання часу на черги, — зазначила Черногоренко.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості раніше роз’яснило умови та критерії для бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Підприємства, які виробляють озброєння, військову техніку та боєприпаси, можуть бронювати до 100% співробітників незалежно від військово-облікової спеціальності. Вони мають відповідати одному з двох критеріїв: виконання державного контракту з державним замовником у сфері оборони або участь у кластері Brave1 з отриманням державної фінансової підтримки.

Нова послуга єБронювання дозволить підприємствам не витрачати час на черги і зосередитися на виконанні своїх обов’язків, що сприятиме зміцненню ВВП України.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+».