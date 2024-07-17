«Полтаваобленерго» надало роз’яснення щодо графіків відключень електроенергії

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В енергокомпанії пояснили, чому застосування цих графіків може змінюватися протягом дня

Пресслужба ПАТ «Полтаваобленерго» пояснює, що на даний час в країні діють нормативні документи, які регламентують порядок відключення споживачів в умовах дефіциту потужності в Об’єднаній енергетичній системі України.

Відключення здійснюються згідно з «Інструкцією про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії», що затверджена наказом Міненергетики від 15.10.2015 № 654. Вона передбачає застосування графіків погодинних відключень (ГПВ), які містять 6 черг з переліком населених пунктів та адрес.

Відключення електроенергії також здійснюється відповідно до «Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання», що затверджена наказом Міненергетики від 23.11.2006 р. № 456.

ГАВ – графік аварійних відключень електроенергії, застосовується у разі виникнення гострого дефіциту потужності та електроенергії в енергосистемі України у зв’язку з аварійною ситуацією.

СГАВ – спеціальний графік аварійних відключень, – комплекс заходів, спрямованих на розвантаження енергосистеми у значних обсягах, які реалізуються відключенням ліній 35-150 кВ, а також трансформаторів та секцій шин на підстанціях 35-150 кВ. Вводиться та відміняється без попередження.

АЧР – автоматичне частотне розвантаження, це вимкнення частини споживачів у разі зниження частоти в електромережі нижче допустимого рівня.

Спеціальна автоматика відключення навантаження (САВН) – застосовується диспетчером НЕК «Укренерго» з метою запобігання порушенню режиму роботи Об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України чи її окремих енергорайонів.

Графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) застосовуються у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом та споживанням електричної потужності та її дефіциту в ОЕС України або в її окремих частинах.

За розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго», застосування цих графіків може змінюватися протягом дня. На їх введення оператор системи розподілу – обленерго має обмежену кількість часу.

Наприклад - час на реалізацію ГАВ не повинен перевищувати 15 хвилин, а час на введення СГАВ – 3 хвилини.

У «Полтаваобленерго» пояснюють, що завчасно повідомити споживачів про введення та тривалість ГАВ та СГАВ – неможливо.

16 липня оператор системи розподілу – обленерго, отримало команду на застосування чотирьох черг графіків погодинних відключень, введених в дію на виконання розпорядження НЕК «Укренерго». Підприємство було вимушене на виконання додаткових команд від НЕК «Укренерго» застосувати й інші види відключень. Так, за розпорядженням НЕК «Укренерго», починаючи з 9.02 в області застосовано графік аварійних відключень в обсязі 3 черг. О 9.58 в області додатково за розпорядженням НЕК «Укренерго» застосовано ще 2 черги графіка аварійних відключень, а з 10.14 за розпорядженням НЕК «Укренерго» було застосовано графік аварійних відключень в обсязі – 10 черг.

Окрім того, знову ж таки, за розпорядженнями НЕК «Укренерго», 16 липня з 14.12 у Полтавській області було застосовано одну чергу СГАВ, з 17.50 було застосовано додаткову другу, а о 18.50 – третю чергу СГАВ.

Таким чином, було вимкнено всі десять черг графіків аварійних відключень та всі три черги спеціальних графіків аварійних відключень. Тому 16 липня було відключено електропостачання близько 70 % споживачів області.

АТ «Полтаваобленерго» просить з розумінням поставитися до ситуації, що склалася в енергетичній системі України.

Розуміючи непросту ситуацію з електропостачанням, АТ «Полтаваобленерго», тимчасово для стабілізації застосування заходів із відключення споживачів електроенергії, забезпечить оперативний зв’язок за 28 додатковими номерами. Найближчим часом ознайомитися з ними можна буде на офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго».

Звертаємо увагу, що повну та актуальну інформацію про введення заходів аварійного розвантаження споживачам необхідно отримувати виключно з офіційних джерел, а саме з офіційного сайту АТ «Полтаваобленерго», на офіційному каналі у Теlegram та у Facebook.

Нагадаємо, раніше представники НЕК «Укренерго» повідомляли, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.