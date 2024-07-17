«Відпрацьовували версії від сурогатного материнства до чорної трансплантології» — у поліції розповіли про розшук зниклої дитини

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 1 228 Коментарів: 1

У ході розслідування правоохоронці перевірили понад 2500 автівок та переглянули близько 400 годин відео записів камер спостережень

Під час розшуку зниклої з Кременчуцького перинатального центру дитини правоохоронці відпрацьовували версії про сурогатне материнство та чорну трансплантологію. Про це під час брифінгу розповів начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

— Ми відпрацювали десятки різних версій, від сурогатного материнства до чорної трансплантології. Опитали працівників медичного закладу та сфери обслуговування, перевірили інформацію про внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, які зверталися до жіночих консультацій. Також проаналізували близько 400 годин відеозаписів із 47 камер відеоспостереження (з яких 42 — приватні та 5 — муніципальні), — заявив правоохоронець.

За словами Рогачова, щодня до розшуку викраденої дитини залучали близько 400 поліцейських з усієї області. Після отримання інформації про подію на території Кременчука та району виставили 14 блокпостів. За ці дні правоохоронці перевірили понад 2500 автомобілів, 9 потягів та 85 автобусів.

— Пошуки тривали безперервно з використанням спеціальних технічних засобів та сучасних технологій, зокрема поліграфа, — говорить Євген Рогачов.

Поліціянт запевнив, що з дівчинкою все добре: її повернули до перинатального центру для повного обстеження.

Наразі слідчі дії у справі продовжуються. Також слідчі нададуть правову оцінку діям працівникам перинатального центру.

Нагадаємо, викрадачем дитини виявилася 25-річна трансгендерна людина. Підозрюваній особі загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Про зникнення дитини із палати перинатального центру у Кременчуці стало відомо у неділю, 14 липня. Мати дівчинки вийшла у їдальню, а коли повернулася — дитини в палаті вже не було.

За словами речника Поліції області Юрія Сулаєва, на викрадення дитини у зловмисника пішло від 5 до 10 хвилин.

Відразу після повідомлення про зникнення немовляти правоохоронці розпочали пошукові заходи: перевіряли транспорт на виїздах із міста, чергували у людних місцях, на залізничному та автовокзалах.

Як розповів директор Департаменту охорони здоров’я Полтавщини Віктор Лисак, дитина народилася абсолютно здоровою й у понеділок, 15 липня, їх із матір’ю мали виписувати.

Також відомо, що породілля уже має чотирьох дітей. Вона мешканка Глобинської громади. Окрім цього, у 2023 році їхня родина перебувала на обліку у соціальних служб. Проте мати усі приписи фахівців виправила і родину з обліку зняли.