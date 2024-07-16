Викрадене у Кременчуці з пологового немовля знайшли

Сьогодні, 21:08 Переглядів: 4 125

З дівчинкою усе добре, наразі вона перебуває у лікарні

У вівторок, 16 липня, близько 20.30 стало відомо, що викрадене у неділю із Кременчуцького перинатального центру немовля знайшли. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як було відомо «Кременчуцькому Телеграфу» із власних джерел, на камерах спостереження правоохоронці зафіксували, що із пакунком із пологового виходила жінка. Проте, за даними правоохоронців, викрадачем дитини виявився 25-річний чоловік-транссексуал.

Подію коментує начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов:

— Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру, — говорить правоохоронець.

Зловмиснику хочуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.

Кримінальні провадження правоохоронці порушили за ч. 3 ст. 146 та ч. 2 ст. 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, про зникнення дитини із палати перинатального центру у Кременчуці стало відомо у неділю, 14 липня. Мати дівчинки вийшла у їдальню, а коли повернулася — дитини в палаті вже не було.

За словами речника Поліції області Юрія Сулаєва, на викрадення дитини у зловмисника пішло від 5 до 10 хвилин.

Відразу після повідомлення про зникнення немовляти правоохоронці розпочали пошукові заходи: перевіряли транспорт на виїздах із міста, чергували у людних місцях, на залізничному та автовокзалах.

Як розповів директор Департаменту охорони здоров’я Полтавщини Віктор Лисак, дитина народилася абсолютно здоровою й у понеділок, 15 липня, їх із матір’ю мали виписувати.

Також відомо, що породілля уже має чотирьох дітей. Вона мешканка Глобинської громади. Окрім цього, у 2023 році їхня родина перебувала на обліку у соціальних служб. Проте мати усі приписи фахівців виправила і родину з обліку зняли.