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У період нерестової заборони браконьєри на Полтавщині наловили риби на понад 13 млн грн

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 116

 

Усього за три місяці правоохоронці порушили 55 кримінальних проваджень щодо незаконної риболовлі

Із початку квітня до кінця червня на Полтавщині під час дії нерестової заборони на вилов риби браконьєри незаконно нарибалили на понад 13 мільйонів гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, усього за три місяці нересту інспектори провели понад 1700 рейдів та перевірок. За цей час вони викрили понад пів сотні браконьєрів та встановили близько 30 порушників правил риболовлі.

 

Як розповів начальник управління превентивної діяльності поліції Полтавщини Роман Ніколаєнко, за ці три місяці поліцейські порушили 55 кримінальних проваджень за фактами незаконної риболовлі у період нерестової заборони.

У браконьєрів вилучено понад 2,7 тонни риби, близько семи кілометрів рибацьких сіток та інші заборонені знаряддя лову, 28 плавзасобів та більш як десяток транспортних засобів, що використовувалися для перевезення рибацьких снастей та улову, — повідомив Роман Ніколаєнко.

Окрім цього, під час операції «Нерест» правоохоронці притягнули 29 осіб до адміністративної відповідальності за грубе порушення правил рибальства, ігнорування правил торгівлі на ринках та за торгівлю з рук у невстановлених місцях.

 

Роман Наколаєнко також наголосив, що завершення нерестової заборони не означає припинення патрулювання водойм.

Нагадаємо, цими вихідними на Кременчуччині правоохоронці затримали браконьєрів, які наловили риби на 414 тисяч гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: браконьєри браконьєрство нерест
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