Сьогодні до кінця дня тролейбуси у Кременчуці не курсуватимуть

Сьогодні, 20:38 Переглядів: 283

Їх відправили в ДЕПО задля збереження техніки та підтримки дорожнього руху

Сьогодні, 16 липня, до кінця дня тролейбуси у Кременчуці не курсуватимуть. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради з посиланням на комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана».

Таке рішення прийняли у зв'язку із ситуацією в електромережі міста та задля збереження техніки і підтримки безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше у міськраді повідомляли, що тролейбуси можуть рухатися із затримками у зв'язку із аварійними відключеннями електроенергії та через відсутність живлення на тягових підстанціях міста.

Також сьогодні близько 18.40 у Кременчуці на 101-му кварталі сталося загоряння на тролейбусній лінії.