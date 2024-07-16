Що почитати підліткам влітку: шість чудових і сучасних книжок від українських авторів

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Тетяна Рубан «Тимчасово переселені»

Війна для Валі почалася зі страху, який вдерся у життя всієї країни. Мама знайшла для неї тимчасовий прихисток в Італії. Дівчинка перебуває в мирній, сонячній та чужій країні, але душею щосили рветься додому. Так само себе почувають Давид і Влад, навіть заняття спортом не відволікають їх від того, що відбувається вдома. Троє підлітків об'єднуються навколо спільного болю. Разом вони допомагають сортувати гуманітарну допомогу для України, починають дружити, навчаючись довіряти один одному. Книга вийшла друком нещодавно, але вже встигла завоювати симпатію читачів, бо розповідає справжню і сповнену любові історію.

Олена Рижко «Ужалений зрадою»

У Дена складний період: в компанії він втратив лідерство, стикнувся зі зрадою коханої дівчини та найкращого друга, зламав щелепу, а на додачу — трабли з батьками і море незрозумілих ситуацій, про які потрібно розказати психологу. Так, у нього є друзі і однокласники, але хіба з ними можна про все говорити? Особливо про те, що його шантажують. Блукаючи в самотності, він пише мейл, в якому ділиться своїми думками і відправляє його за неіснуючою адресою. Але несподівано отримує відповідь, і у нього з’являється новий друг — Ті, який має багацько своїх секретів. Деякі з них стануть для Дена справжнім випробуванням. Інтригу авторка тримає до останнього, тому книга читається буквально на одному диханні.

Ольга Купріян «Мирослава та інші з нашого двору»

Перші сторінки миттєво занурюють читачів у сонячний світ дитинства і літніх канікул. Головний герой повісті — Микита, йому 10 років, він щирий та емоційний. Мирослава — найкраща подруга Микити. Вони дружать, шукають пригод, вчаться заробляти свої перші гроші та завжди підтримують один одного. Правдива і цікава історія дружби, дорослішання та маленьких радощів. В ній авторка майстерно описала світ очима дітей, який тісно поєднується із реалістичним життям дорослих. Варто зазначити, що в книзі дуже багато душевного тепла та правильних моральних цінностей, які авторка описала для дітей в цікавий і зрозумілий спосіб.

Маруся Щербина «Яра»

Ярина разом з маленькою сестричкою і батьками змушені покинути рідний дім, вони переїжджають до іншого міста. Бабуся залишилася в окупації, тато став на захист Батьківщини, незнайоме місто, і жодного друга поряд. Зміни, які неочікувано увірвалися в життя Яри. А серед спогадів — постріли, палаючі автомобілі, зруйновані будинки. В сімнадцять років її звичний світ зник, залишилася невідомість. Прониклива історія дівчинки, яка танцюючи, знаходить в собі сили жити далі й завдяки людям поряд вчиться вірити в себе. Глибина сюжету вражає та залишає після прочитання незабутні враження для кожного читача.

Віоліна Ситнік «Лалі»

Три роки тому Лалі разом зі своєю сім'єю переїхала до Хмельницького, залишивши рідний дім в Сакартвело. Друзів у неї немає, а однокласники цькують, називаючи образливим прізвиськом Чурчхела. Лалі обожнює малювати і мріє стати художницею, але мама категорично проти такої несерйозної професії. Та ще й найкращий хлопець школи, в якого вона таємно закохана, взагалі її не помічає. От що робити, коли здається, що проти тебе увесь світ? Ця історія про пошук друзів, дорослішання, перше кохання, стосунки з батьками, життєвий досвід, який кожен здобуває по-своєму, бажання бути собою і шлях до своєї мети. Авторка майстерно розкрила важливі теми, які допоможуть юним читачам зрозуміти себе та світ навколо.

Галина Манів «Викрадач почуттів»

Кость, Ксеня, Богдан, Ден, Гнат — підлітки, яких об'єднує дружба і бажання допомогти старшому брату Костя. Захищаючи країну та отримавши поранення, Тарас повернувся додому на лікування. Дізнавшись причину хвороби брата, Кость спробує його врятувати. Задля цього друзі вирушать у далеку і небезпечну мандрівку. В трясовині Болю, у пустелі Самоти та по той бік уяви друзі дізнаються багато нового й незвичного. У подорожі вони неабияк підтримають один одного, пройдуть перевірку на щирість, і найважче — зазирнуть вглиб себе, побачивши себе справжніх. Інакше досягти їхньої мети — неможливо. Фентезійна історія, у якій незалежно від читацьких уподобань, кожен підліток знайде для себе важливе і цікаве.