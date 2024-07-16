У Кременчуці можливі затримки руху тролейбусів

У Кременчуці тролейбуси можуть курсувати з відставанням від встановленого раніше графіка. Це пов’язано з аварійними відключеннями електроенергії та через відсутність живлення на тягових підстанціях міста. Про це повідомили на телеграм-каналі Кременчук.Офіційний 16 липня.
Кременчужан просять заздалегідь враховувати це при плануванні поїздок.
Нагадаємо, вранці 16 липня по вулиці Троїцькій відновили рух тролейбусів по маршрутах: №28А+, №26А+, №3Б.
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