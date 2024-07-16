Двох захисників України з Кременчука нагородили відзнаками Міністра оборони

Капітан Гасанов та головний сержант Білоус захищали Україну з перших днів повномасштабної війни та воювали у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади
Сьогодні, 16 липня, начальник Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Мирослав Волков та виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко вручили двом кременчуцьким ветеранам відзнаки Міністра оборони України.
За особисту мужність і героїзм, незламність духу, проявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя медаллю «Захиснику України» нагородили капітана у відставці Гасанова Гасана Махмуда Огли.
А медаллю «20 років сумлінної служби» за сумлінне і чесне виконання службових обов’язків, що стало прикладом незламності, наполегливості, відповідальності та вірності військовій присязі був нагороджений головний сержант Білоус Валерій Іванович.
Після вручення нагород полковник Мирослав Волков наголосив, що справа всього життя цих військових — Захист України, буде гідно продовжена сучасним та майбутніми поколіннями заради Перемоги. Щирі слова на адресу ветеранів висловив Артем Даценко, зазначивши, що влада завжди буде допомагати армії, яка відвойовує зайняті ворогом території та боронить Незалежність України.
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Після урочистостей ветерани війни розповіли журналістам про свій військовий шлях.
Капітан Гасанов повернувся на військову службу у 2015 році після довгої перерви. Служив командиром батареї зенітно-ракетного дивізіону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. У 2020 році був звільнений з військової служби за станом здоров’я, як непридатний до проходження військової служби. Втім, це не завадило йому у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, о 8.00 прибути до Кременчуцького районного ТЦК та СП та добровільно приєднатися до лав ЗСУ. На той час Гасану Гасанову було майже 58 років.
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Головний сержант Валерій Білоус повернувся на військову службу у 2020 році. Служив у пожежному взводі 57-ї окремої мотопіхотної бригади. У її лавах зустрів ворога на сході 24 лютого 2022 року — під Рубіжним на Луганщині.
У складі бригади йому довелося брати участь у боях на Сході, Півдні, Харківському напрямку, звільняти Херсонщину.
Він звільнився з військової служби також по досягненню граничного віку (60 років) у листопаді минулого року.
«Кременчуцький Телеграф» вітає ветеранів війни з почесними нагородами та дякує їм за мужність, патріотизм і захист України!
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!