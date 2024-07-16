У Малій Рублівці під час пожежі загинула 82-річна жінка

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16 липня близько 11.00 у приватному будинку в селі Мала Рублівка сталася пожежа, повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Після ліквідації пожежі рятувальники та поліцейські виявили тіло власниці будинку, 82-річної жінки, без ознак життя. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом поліція вирішує питання про початок розслідування за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей).

Поліція встановлює причини та обставини події.

Нагадаємо, 13 липня у пожежі загинув чоловік.