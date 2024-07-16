Військовому з Полтавщини посмертно присвоїли звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський надав посмертно звання Герой України молодшому сержанту Олегу Рубану. Військовий родом з Полтавщини. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі 16 липня.
Загиблого військового також удостоїли орденом «Золота Зірка».
Нагадаємо, воїна з Кременчука Володимира Івасенка нагородили орденом «За мужність» посмертно.
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