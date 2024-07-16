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На Полтавщині знову застосували спеціальні графіки аварійних відключень (доповнено)

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 1 202

 

Це друга чегра спеціальних аварійних відключень

Сьогодні, 16 липня, о 17.50 на Полтавщині знову застосували спеціальний графік аварійних відключень світла. Про це громадян інформують у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».

Відповідне розпорядження надійшло від НЕК «Укренерго». Це друга черга спеціального графіка аварійних відключень.

Нагадаємо, попередньо сьогодні о 14.12 Спец.ГАВ на Полтавщині уже застосовували

У пресслужбі АТ «Полтаваобленерго» назали роз’яснення, що таке Спец.ГАВ. Такий спеціальний графік застосовують у всіх трьох чергах одночасно. Вводиться та відміняється він без попередження, за спеціальним дорученням диспетчера НЕК «Укренерго». Час виконання — 3 хвилини. Тож завчасно повідомити споживачів про його введення та тривалість — неможливо.

Доповнено:

За даними пресслужби «Полтаваоболенерго», на Полтавщині о 18.50 застосували додаткову третю чергу спеціальних аварійних відключень.

Нагадаємо, сьогодні в області також збільшили і графіки погодинного відключення світла: вимикають одночасно по чотири черги.

Окрім цього, із 09.02 на Полтавщині застосовували також і графік аварійних відключень. Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін повідомляв, що без світла в області знаходяться понад 12 тисяч юридичних і понад 184 тисяч побутових споживачів.

Згодом у пресслужбі Укренерго повідомили, вночі вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, тож дефіцит енергії в системі збільшився. Через це з 10.00 застосували аварійні відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення світла ГАВ спеціальний графік спецГАВ Полтаваобленерго
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