У Кременчуці загорілася тролейбусна лінія — соцмережі

Сьогодні, 16 липня, близько 18.30 у Кременчуці на 101-му кварталі сталося загоряння на тролейбусній лінії. Відео події почали публікувати очевидці у соцмережах.
Попередньо загоряння сталося під час руху тролейбусу. Він на дорозі зупинився, а за ним утворився незначний затор із автівок, які поступово тролейбус об'їжджають.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, у березні кременчуцьким патрульним довелося гасити палаючий тролейбус.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.