У Кременчуці загорілася тролейбусна лінія — соцмережі

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Сьогодні, 16 липня, близько 18.30 у Кременчуці на 101-му кварталі сталося загоряння на тролейбусній лінії. Відео події почали публікувати очевидці у соцмережах.